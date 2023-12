Oficial: el Gobierno de Javier Milei intervendrá en el Salario Mínimo.

El particular recuerdo y el saludo navideño de Javier Milei

En defensa de estas medidas, Yasín argumentó: "El contenido del capítulo laboral tiene por objeto la generación de empleo, generar un estado de certidumbre y previsibilidad para el empleador y trabajador para motivar la generación de más fuentes laborales".

Entre los cambios más destacados se encuentra la ampliación del período de prueba de empleo y la exclusión de ciertos contratos de la Ley de Contrato de Trabajo. Sobre el tema de las indemnizaciones y multas por empleados no registrados, el secretario declaró a Clarín que: "Las multas no hacen previsible la relación laboral para los empleadores... No tuvo el resultado esperado porque el empleo informal sigue creciendo".

Limitación al Derecho de Huelga

Respecto a la limitación del derecho de huelga, Yasín aclaró: "El derecho de huelga no se modifica. Se mantiene el derecho constitucional de huelga. Lo que se hace es preservar a la población de los efectos de una medida de fuerza". Esta postura busca garantizar servicios mínimos en sectores esenciales, como transporte y salud.

La CGT y otros grupos han manifestado su preocupación y no descartan la posibilidad de acciones de protesta. A pesar de estas reacciones, Yasín sostiene que las medidas buscan mejorar el mercado laboral: "Entendemos que no son justificadas las reacciones de la CGT ya que se está haciendo uso de una herramienta constitucional, que es el DNU".