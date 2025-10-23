Nueva baja en el Gobierno nacional: Cúneo Libarona deja el Ministerio de Seguridad

El ministro de Seguridad, Mariano Cúneo Libarona , dejará el cargo al frente del Ministerio de Seguridad el próximo lunes, tras las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. De esta forma, se suma a la salida del Gobierno nacional del canciller Gerardo Werthein, quien ya envió su renuncia.

Deja su lugar después de veinte meses de gestión. "El lunes se va. Está cansado, quiere tiempo con sus afectos y su familia" , confirmó una importante fuente oficial a Noticias Argentinas.

“Dejé todo listo, solo hace falta que continúen por ese camino” , aseguran que planteó entre los suyos luego de comunicar que daría un paso al costado.

Su salida era un secreto a voces y formaba parte de los cambios estructurales que el presidente Javier Milei tenía en mente de cara a la reforma del Gabinete para afrontar el segundo tramo de la gestión.

En su haber acumula el reclamo de los legisladores quienes piden por los pliegos de 337 vacantes judiciales entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo de la Magistratura y la derrota que implicó no haber podido nombrar nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, el funcionario se ubicó en el foco de la tormenta luego de haberse pronunciado contra la diversidad sexual y en defensa de “la familia". ”Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología (…), se acabó sólo el género, nuestro valor es la familia que es el centro de la sociedad y de la Nación”, supo declarar.

Quién lo reemplazará

Aún sin definiciones, el juego podría abrirse a referentes del PRO bien ponderados por los libertarios como el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, futuro legislador bonaerense, con experiencia en la materia, que anota su nombre para la sucesión.

Javier Milei y los cambios en el Gabinete

A días de las elecciones 2025, el presidente Javier Milei admitió que analiza cambios en su Gabinete, más allá de los esperables cuando alguno de sus funcionarios asuman una banca si los resultados de este domingo lo permiten, tal es el caso de Luis Petri (ministro de Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad) y Manuel Adorni (secretario de Medios).

Entre los nombres que suenan con más fuerza en la antesala de los posibles cambios de gabinete figura Santiago Caputo, asesor presidencial y figura clave en el entorno de Milei. Aunque aseguró no estar interesado en ocupar un cargo formal, podría asumir un rol de mayor relevancia en la estructura del Gobierno.

Luis Caputo, Luis Petri, Sandra Pettovello, asunción Javier Milei Foto: Agencia NA

En el área de Seguridad y Justicia, se analiza la posibilidad de fusionar ambas carteras. En ese escenario, el nombre de Sebastián Amerio, actual número dos de Justicia y hombre de confianza de Caputo, aparece como uno de los candidatos para encabezar la futura área unificada.

Desde el sector vinculado al macrismo también emergen posibles incorporaciones. Javier Iguacel, exministro de Energía, y Fulvio Pompeo, exsecretario de Asuntos Estratégicos durante la gestión de Mauricio Macri, podrían ser propuestos para asumir responsabilidades en áreas vinculadas con infraestructura, puertos, ferrocarriles o relaciones exteriores.

Según sostienen en el entorno cercano a Milei, Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación)— continuarían en sus cargos. Fuente: NA.