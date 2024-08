"No tiene los patitos en fila": gritos, denuncia penal y una diputada mendocina en el ojo de la tormenta

Entre gritos y regaños, otra de las legisladoras libertarias, la rionegrina Lorena Villaverde directamente pidió la expulsión de la mendocina, por haber responsabilizado a Menem por la supuesta autorización del traslado a Ezeiza.

También apuntaron contra Arrieta por su abogado Yamil Castro Bianchi, a quien vincularon con el bloque de Unión por la Patria a raíz de que fue quien hizo la denuncia contra Gerardo Milman por su presunto involucramiento en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

Al ser increpada, y molesta porque no le daban la palabra para contestar, Arrieta empezó a discutir a los gritos con Mayoraz y Gabriel Bornoroni, jefe de bloque en Diputados. Justamente a raíz de esos gritos ingresaron desde afuera el abogado de Arrieta y el padre de Rocío Bonacci (José Bonacci), la otra diputada apuntada por despegarse de la visita a Ezeiza.

“El padre de Bonacci lo señaló a Mayoraz, porque pensaba que le estaba gritando a su hija. Luego otro de los presentes le recriminó que estaba amenazando a un diputado”, señaló un testigo citado por el medio Infobae.

En ese momento, ingresó personal de seguridad y le recomendó a Arrieta que esperara en otro lado. Los gritos se escucharon en los alrededores del Salón Blanco de la planta baja. La diputada se dirigió luego al destacamento policial de la Cámara de Diputados, bajo un ataque de nervios y llanto.

Finalmente, Arrieta presentó una denuncia por violencia de género en sede judicial contra Mayoraz.

A la salida de la conflictiva reunión de bloque, la también diputada libertaria Lilia Lemoine disparó con munición gruesa contra su colega Arrieta.

La acusó de estar “desequilibrada mentalmente” y de “no tener los patitos en fila”. “Lo que vi hoy fue un escándalo de una chica que está desequilibrada mentalmente, la chica del patito en la cabeza, Arrieta. Lo sospechábamos”, lanzó.

