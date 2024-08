Otra bomba de Lourdes Arrieta: disparó contra un referente de LLA y cruje el oficialismo

Y agregó: "A mí se me invitó, cumplí con mi deber. Quiero pedir perdón a aquellos que se han sentido molestos con este accionar. La verdad es que no sabía. Creí en mi compañero y en la institucionalidad de la Cámara de Diputados".

También podés leer: Lourdes Arrieta zafó de la expulsión por la visita a genocidas

Lourdes Arrieta, libro Nunca Más.jfif La imagen que publicó Lourdes Arrieta tras la polémica visita a genocidas en Ezeiza

Las pruebas de Lourdes Arrieta para despegarse por la visita a represores en Ezeiza

Arrieta señaló que las autoridades deberían pedir explicaciones empezando por “quienes lo organizaron y brindaron las herramientas para visitarlo”. “No nos mandamos solos. No me voy a subir a una combi sin ningún tipo de aval político ”, sentenció.

"Soy una persona orgánica que respeta la institucionalidad y la palabra tanto del presidente de la Cámara de Diputados como también de mis pares", agregó.

No nos mandamos solos. No me voy a subir a una combi sin ningún tipo de aval político No nos mandamos solos. No me voy a subir a una combi sin ningún tipo de aval político

Embed - COMISIÓN COMPLETA: PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO - 20 de agosto de 2024 - Diputados Argentina

Por último, la diputada puso a disposición pruebas que avalan sus declaraciones y en ese sentido contó que hizo un pedido de combi para 10 personas a las autoridades de la Cámara baja y se lo rechazaron. "Es evidente que hay que pedir autorización. Alguien autoriza una combi en la Cámara de Diputados para hacer distintas visitas", completó.

Junto a Arrieta se sentó Oscar Zago, quien armó un interbloque propio (MID) tras ser expulsado de la presidencia de LLA y quien busca que tanto la mendocina como Corpacci se sumen a ese espacio parlamentario.

La visita de diputados libertarios a genocidas

El pasado 11 de julio, los diputados libertarios Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra Ugalde, Rocío Bonacci y la ya mencionada Arrieta se reunieron con un grupo de genocidas condenados por haber secuestrado, torturado, violado y asesinado y por el secuestro de bebes recién nacidos.

El grupo de represores estaba integrado por integrado por Alfredo Astiz, Adolfo Donda , Miguel Britos. Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Mario Marcote , Honorio Martínez Ruíz, Raúl Guglielminetti, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello , Manuel Cordero, Gerardo Arraez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo).

Lourdes Arrieta represores, genocidas.jfif La foto de la polémica visita de Lourdes Arrieta y otros legisladores libertarios a represores en el penal de Ezeiza

Según trascendió, los diputados implicados llevaron a la cárcel de Ezeiza el borrador de un proyecto de ley elaborado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo de un represor condenado, quien propone morigerar las condiciones de detención de los genocidas con el beneficio de la prisión domiciliaria.

El debate para analizar la conducta de los diputados continuará el próximo viernes en una nueva reunión de comisión.