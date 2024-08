Diputados: Lourdes Arrieta zafó de la expulsión por la visita a genocidas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DiputadosAR/status/1823734254465114533&partner=&hide_thread=false | SESIÓN ESPECIAL#Ahora: Comenzó el debate sobre la Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, entre otros temas.

Entre los más enfáticos en oponerse a lo establecido en Labor estuvo Nicolás del Caño, quien incluso pidió una moción de orden para que todos los bloques pudieran expresarse con cuestiones de privilegio y apartamiento de reglamento y, sobre todo, votar la constitución de una comisión investigadora de la visita de diputados libertarios a los genocidas en Ezeiza.

Desde el otro extremo, la secretaria Parlamentaria del Pro, Silvana Giudici aclaró que no estaban por cambiar el reglamento y reclamó avanzar con el primer punto previsto para la sesión. Esto es, la creación del Registro de Datos Genéticos.

Embed Con 146 votos afirmativos, 87 negativos y 7 abstenciones, se aprueba la Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.#LibertadYDemocracia pic.twitter.com/OzMxAAIXKz — Diputados Argentina (@DiputadosAR) August 14, 2024

Tras largo debate, se votó a mano alzada la moción de la diputada Giudici, aprobándose arrancar con el orden del día, pero ante la insistencia de la oposición más dura, el titular de la Cámara, Martín Menem, accedió a que se votara el apartamiento de reglamento solicitado por Nicolás del Caño, que resultó rechazado por 113 votos negativos, 112 afirmativos y cuatro abstenciones.

La moción de la izquierda para sumar al temario los proyectos de sanción a los seis diputados que fueron a visitar a represores, según Menem, exigía tres cuartos de los votos porque era un apartamiento de reglamento; según la izquierda, era una simple moción de orden y alcanzaba con mayoría simple. En cualquier caso, resultó negativa.

Entre los votos afirmativos, la sorpresa fue de la libertaria Rocío Bonacci, quien se desmarcó de su bloque llamativamente, mientras que del radicalismo solo se registraron los votos afirmativos de Pablo Juliano, Marcela Coli y Mariela Coletta. En la misma línea se manifestó el diputado de Encuentro Federal, Emilio Monzó.

A continuación se votó, también nominalmente, un apartamiento de reglamento para tratar un proyecto de la diputada de Unión por la Patria Gisela Marziotta, que propone “la expulsión de los diputados que visitaron a los genocidas en Ezeiza”.

“Porque somos representantes de un proyecto que tiene 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos, porque representamos a las Madres de Plaza de Mayo, a las Abuelas de Plaza de Mayo, a los hijos que recuperaron su identidad y a los que no recuperaron la identidad”, enfatizó la legisladora. Sin embargo, el pedido fracasó, al obtener 121 votos negativos, 102 positivos y cinco abstenciones.

Concluido ese extenso pasaje, al filo de las 13 comenzó el debate sobre el Registro de Datos Genéticos. Promediando la sesión, ante una nueva insistencia de la oposición, se llamó a un cuarto intermedio y se acordó avanzar con cuestiones de privilegio minutos antes de las 19, cuando varios legisladores expresaron las críticas a sus pares que visitaron a represores y genocidas.

Cámara de Diputados de la NAción aprobación Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.jfif La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la modificación al Registro de Datos Genéticos Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación Argentina

El “mal momento” que pasó Lourdes Arrieta en Diputados

El martes, durante una reunión informativa de la Comisión de Adultos Mayores, un grupo de personas, entre las que se encontraban organizaciones y adultos mayores invitados, se retiró del recinto en repudio de la presencia de Lourdes Arrieta.

"Como exdetenido, no puedo estar sentado con negacionistas y con quienes visitan genocidas", aseguró uno de los invitados a la reunión antes de ponerse de pie y retirarse del recinto, en una reacción que despertó los aplausos de muchos de los presentes. A pocos metros, la diputada Arrieta miraba la escena.

A continuación, otra de las adultas mayores invitadas pidió la palabra y retomó el pedido de suspender la sesión: "Pido disculpas, diputados, pero en Argentina llegó la hora de hablar con la verdad y no ser hipócritas. Nos vemos en otra oportunidad", sostuvo.

La respuesta de Arrieta fue en el mismo ámbito: "Me parece una falta de respeto y es importante que sepan que me llevaron engañada, que hay una investigación en curso en la justicia federal, que he recibido amenazas -inclusive de adultos mayores-, y que pedí una investigación dentro de la Cámara de Diputados por este tipo de conductas de algunos diputados que me llevaron engañada”, se defendió.

Asimismo, señaló: “No soy ninguna hipócrita y lamento profundamente que se me señale y se me critique después de haber demostrado que he dicho la verdad y mi credibilidad vale ante todo; y por eso me presenté ante la Justicia”, sentenció.

Si bien la reunión continuó, gran parte de los invitados se retiró, aunque la legisladora se mantuvo en su lugar ante la finalización.

La sesión especial en Diputados que se debatió la visita a represores