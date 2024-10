Minería: la sugerencia de Nación al Gobierno provincial de moderar el discurso

El gobernador con la ministra más protagonista, de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, vienen llevando a cabo una fuerte agenda de promoción internacional de los proyectos. Si bien desde el Gobierno aseguran que hay un fuerte interés de inversores internacionales en apostar en Mendoza, lo cierto es que hasta el momento nada de eso se ha concretado, porque los tiempos de la minería son otros, más lentos teniendo en cuenta los montos y el riesgo.

Por eso, desde la Nación le sugieren al Gobierno moderar el discurso respecto a las expectativas de desarrollo que genera y que la ciudadanía crea que las promesas no son reales. No significa que la minería no vaya a generar todo eso que se promete, probablemente sí, pero no en tiempos cortos. Y quizás, el "error" del Gobierno está en dar un discurso de bonanza, sin aclarar que todo eso va a ser en el mediano y largo plazo.

Liderazgo pero con discurso moderado

Días atrás se realizó en la Legislatura de Mendoza un seminario sobre minería, organizado por la Secretaría de Minería de la Nación, por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), y por el Ministerio de Energía y Ambiente de la Provincia.

Participaron el titular de la SEGEMAR, Julio Bruna Novillo; y el secretario de minería de la Nación, Luis Cuburu. En ese encuentro fue donde Cuburu alertó a la provincia sobre esta necesidad de moderar el discurso, de no generar exageradas expectativas porque si bien son reales las previsiones, no en los tiempos en los que se están dando a entender.

seminario mineria.jpeg El titular de la SEGEMAR, Julio Bruna Novillo; y el secretario de minería de la Nación, Luis Cuburu; estuvieron en Mendoza en el seminario de minería.

De hecho se espera que los resultados de la exploración puedan verse recién en 10 años. Es que post exploración viene toda la etapa de análisis de riesgos económicos; y luego la explotación y ahí es cuando se empiezan a ver los resultados fuertes que la ciudadanía espera.

Por eso, advierten que el tiempo para empezar con los estudios era ayer, porque los resultados tardarán en llegar. En concreto, el titular de la SEGEMAR destacó el "liderazgo" de esta gestión para lograr ese cambio de ánimo; e hizo un llamado a las provincias con recursos geológicos a mantener siempre sus datos actualizados, a llevar un trabajo permanente, que no sea algo de una época, que sea siempre una oportunidad y se puedan aprovechar las oportunidades.

Por su parte, el subsecretario de Política Minera de la Nación, Carlos Cuburu, destacó que la provincia de Mendoza posee numerosos proyectos metalíferos en estadios tempranos del ciclo minero.

"La maduración de los proyectos hasta la factibilidad técnica económica dependerá de los modelos de yacimientos que vayan surgiendo", señaló y advirtió que "un proceso exitoso de un depósito metalífero hasta su factibilidad técnico económica en la situación actual del distrito Malargue llevará al menos 10 años".

Y sostuvo que "resulta relevante la asistencia científica aplicada en este período para delinear un plan de tipificación de depósitos metalíferos escalables a los antecedentes de la faja de depósitos de cobre reconocida en Chile y en Argentina".