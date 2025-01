Milei sobre Villarruel: "No está en línea" con el Gobierno nacional

El presidente Javier Milei afirmó hoy que la vicepresidenta Victoria Villarruel incurrió en actitudes y declaraciones "que no están en línea" con el Gobierno nacional y a las que calificó como "errores no forzados".

La relación entre ambos viene desde hace meses marcada por numerosos gestos y afirmaciones que reflejan una tensión creciente, que hoy sumó otro episodio: “ No está en línea con lo que los argentinos quieren. Me parece que la última definición sobre el tema de la remuneración (“Cobro dos chirolas”, dijo la vicepresidente) fue muy desafortunada porque el 95% de los argentinos tiene ingresos inferiores” , apuntó en diálogo con Luis Majul por radio El Observador.

El fin de semana pasado, Milei también había cuestionado a la titular del Senado: “Es una pena que haya dicho algo así (en referencia a la queja sobre su remuneración). Su sueldo depende del Ejecutivo, con lo cual, cuando me hizo el reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así. Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no. La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde. En el Senado decían que no se podía y ahora pudo. Yo puedo responder por la silla en la que estoy yo. Cuando apareció la presión de la sociedad se pudo frenar. Yo tengo los sueldos del Ejecutivo frenados desde el inicio de la gestión”.

