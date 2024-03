Milei, un presidente tuitero: estalló de ira y apuntó contra la casta

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DiegoMac227/status/1768410972287316043&partner=&hide_thread=false Estos son los DELINCUENTES que votaron en contra de ACABAR con mos curros de la política.



UNION POR LA PATRIA:



Guillermo Andrada.

Daniel Bensusan.

Jose Maria Carambia.

Lucia Belen Corpacci.

Eduardo De Pedro.

Juliana Di Tullio.

Claudio Doñate.

Maria Eugenia Duré.

Carlos… — Escuela Austriaca de Economía (@DiegoMac227) March 14, 2024

No contento con una lista, compartió una segunda lista en la que se indica: "Los que están en rojo, son todos traidores a la patria, que quieren que siga todo igual. No les importan los pobres, no les importa el país. Solo les importan sus curros de políticos chorros",