Milei se mostró a favor del comercio sin intervención del Estado y en contra del Mercosur

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei , afirmó esta noche en el debate 2023 que cree "en el comercio internacional" pero que el Estado "no tiene que interferir en las relaciones comerciales" , y consideró que "el Mercosur no tiene calle de salida, está atascado".

"Creo en la apertura del comercio internacional y el Estado no debe interferir en esto sino termina siendo un estorbo y un ejemplo de esto es el Mercosur y frente a estas mentiras que yo digo que no hay que comercializar con China o Brasil es falso y yo me alineo con Estado Unidos o Israel con mercado libre y no quiero saber nada con quienes no respetan esto si a vos te deja tranquilo pido disculpas por lo del Papa y si viene lo vamos a tratar como lo que es."