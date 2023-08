Mercedes Llano: "La ciudadanía dijo basta de este populismo k y cornejista"

"Hemos transitado la primera etapa. No es un logro personal, es un logro de equipo formado por el Partido Demócrata y el Partido Libertario. Nos unen las ideas, a diferencia de otros espacios no nos une la apetencia por el cargo", señaló quien es una de las principales referentes de La Libertad Avanza en Mendoza y encabezó la lista de precandidatos a diputados nacionales, junto a Facundo Correa Llano (que no son familiares) y Lourdes Arrieta.