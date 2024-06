Mensaje de Francos al kirchnerismo: "Es ridículo ir a la Justicia cuando las cosas no te salen en el Parlamento"

"Tengo satisfacción", dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , apenas minutos después de que la cámara de Diputados aprobara con sanción definitiva la Ley de Bases y el paquete fiscal, sin embargo hoy salió al cruce del planteo del kirchnerismo, que advirtió que judicializará la restitución del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría sancionado en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, "Me parece ridículo ir a la Justicia cuando las cosas no salen como querés en el Parlamento", dijo el funcionario.

El jefe de Gabinete en declaraciones a Clarín dijo que la interpretación del kirchnerismo contra la restitución de Ganancias "es ridícula": "No se consiguieron los dos tercios para el artículo 111 de la Ley de Bases y no se aprobó. La Corte mira todo el proceso. Me parece ridículo ir a la Justicia cuando las cosas no salen como querés en el Parlamento" y consideró que "el kirchnerismo no terminó de asimilar la derrota".