Luis Petri en Mendoza, disparó contra todos: "Los libertarios tienen un pacto con el kirchnerismo"

También visitó una empresa que fabrica vidrio en Las Heras junto a Cornejo, antes de compartir una tarde mates con vecinos y miembros de un centro de jubilados en Godoy Cruz. Allí estuvieron también Tadeo García Zalazar y Diego Costarelli. También estuvo en Luján de Cuyo, donde charló con los vecinos.

Petri.jfif El candidato a vicepresidente se reunió con militantes en su paso por la Provincia de Mendoza.

“ Para los tiempos que se vienen hará falta orden y la única que lo puede garantizarlo es Patricia Bullrich. Con los gobernadores electos de Juntos por el Cambio trabajaremos en conjunto por el país. Tenemos un gran equipo compuesto por líderes que saben gestionar en tiempos difíciles, como lo es Alfredo Cornejo. No podemos dar un salto al vacío”, sostuvo Petri.

Las críticas

A pocos días de las elecciones generales, Petri aseguró que el 22 de octubre no se define solamente el próximo gobierno, sino “un modelo de país”.

“La Argentina está secuestrada por un populismo de izquierda y está amenazada ahora por un populismo de derecha. Y el problema es que no podemos negociar con los secuestradores. No podemos negociar con el kirchnerismo porque el precio que nos piden por el rescate para liberar a la Argentina es que le garanticemos la impunidad a Cristina Fernández de Kirchner, que le mantengamos las cajas, que le sostengamos los privilegios. Tenemos que luchar y en esa lucha, Juntos por el Cambio es la única fuerza que puede ganar y no los libertarios porque son unos recién llegados”, dijo Petri.

Y aseguró: “Hoy los libertarios nos hablan de casta, pero ellos nunca denunciaron corrupción, ni en esos momentos ni ahora. Lo tenemos que decir sin eufemismos, no lo denuncian porque tienen un pacto con el kirchnerismo para garantizarle la impunidad a Cristina Fernández de Kirchner. Y les tirita el pulso y la voz cuando tienen que hablar de corrupción, porque no la mencionan. Hemos visto cuando a Javier Milei se lo interrogaba respecto de si Cristina Fernández de Kirchner era corrupta o no era corrupta, y todos nosotros sabemos que fue corrupta y que saqueó al país. Sin embargo, Javier Milei dijo que eso lo tiene que determinar la justicia. Pero lo dijo en un momento en donde la justicia ya la había condenado a seis años de prisión”, reflexionó Petri, antes de partir a Buenos Aires para acompañar a Patricia Bullrich en el segundo debate presidencial, que esta vez será en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.