Lucha antigranizo: la apuesta de Cornejo tras las críticas por el desfinanciamiento

En medio del conflicto que generó el retiro del gobierno provincial en la financiación de la lucha antigranizo , los municipios del Sur decidieron tomar cartas en el asunto y confirmaron que "se harán cargo" de la misma. Ahora, el gobernador Alfredo Cornejo dijo que "los acompañará en el proceso" pero no financiará " sin tener pruebas concretas ".

En ese contexto y, al ser consultado por la prensa, el gobernador Alfredo Cornejo apuntó contra "los que hablan y hablan" : " Más de uno que se ha comido la curva con esto de la lucha antigranizo porque hablan y hablan , pero la verdad que nuestro objetivo es cuidar la agricultura mendocina, que no se pierdan los productores chicos, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años".

El mandatario pidió que se deje de lado la deliberación política para pasar a la técnica . "Tienen que consultar a los del Conicet, a la gente que ha estudiado estos temas porque a los políticos un día se les ocurre que 'van a combatir con drones' y resulta que los drones solo están a 300 metros, y las tormentas no se arman a 300 metros".

Para Cornejo, los números avalan su postura: "Hay que cambiar porque los números lo indican. En los últimos treinta y pico de años ha crecido más el cambio climático, mediante la pérdida de los productores por helada, que por granizo".

"El granizo ha venido disminuyendo y prácticamente es lo mismo de los últimos 30 años. En cambio en helada viene aumentando. La forma de proteger al productor es con un seguro agrícola contra las inclemencias del tiempo, tanto la piedra como la helada que afecta mucho más en más cantidad y a más gente", sostuvo.

No a la lucha antigranizo, sí al seguro agrícola

Si bien el Gobierno provincial destacó que buscan proteger a los productores "buscan un subsidio directo con el agricultor, no un subsidio indirecto como es la lucha antigranizo".

"Queremos un subsidio no indirecto. Un subsidio indirecto es financiar la lucha antigranizo sin pruebas concretas de que ha sido beneficioso, que ha bajado el granizo, lo ha reducido, que ha sido exitosísimo y no lo tenemos probado. Lo que tenemos probado es que cae la misma cantidad de piedra en los últimos 30 años, sin embargo aumenta la helada", dijo Cornejo.

En ese contexto, remarcó que el seguro que proponen "directo al productor" es más efectivo que gastar 17.500 millones de pesos en una lucha antigranizo sin saber los resultados. "Creemos que se puede gastar lo mismo o menos y dando un subsidio directo".

Pese a la decisión tomada, de dejar de financiar la lucha antigranizo, el mandatario aseguró que acompañará en el proceso a todos los municipios que deseen continuar con el método, tal como General Alvear y San Rafael.

"Hay municipios que están dispuestos a trabajar no en público, pero sí en privado. Estamos dispuestos a no dejarlos solos, a pesar de que creemos que no está probado que sea efectiva", dijo.

Lucha antigranizo.jpg Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

San Rafael y General Alvear: los primeros defender la lucha antigranizo

Según lo indicado por el Gobernador, los municipios plantearon sostener una "transición para la próxima temporada". Frente a ese contexto, remarcaron que "están dispuestos a poner capital para mantenerlo un tiempo más".

"Se han recibido propuestas por parte del Sur. Había dicho que estaban abiertas esas propuestas siempre y cuando ellos se encargaran de la administración. Nosotros no los vamos a abandonar, no los vamos a dejar solos", aseveró.

En concreto, Cornejo destacó que se buscará realizar una prueba de 2 años para "ver cómo funciona el nuevo régimen" privado.

"Creemos que la próxima etapa debiera ser puro seguro, pero si algún municipio quiere probar un tiempo más, ¡con todo gusto! Le podemos trasladar los aviones y ellos que contraten los pilotos a través de privados y no a través de APLA como estábamos haciéndolo nosotros, que encarecía muchísimo nuestro servicio para tenerlo solo activo 3 meses al año", puntualizó.

granizo Bowen 8-3-24 El riesgo de abandonar la lucha antigranizo es que el tamaño de la piedra genere daños totales sobre los cultivos.

