El fin de la lucha antigranizo y el impacto en las distintas regiones de Mendoza

Avanza la "municipalización" de la lucha antigranizo en el Sur provincial El cese de la #luchaantigranizo anunciada por el Gobierno de Mendoza semanas atrás significó una dura noticia para los productores del Sur provincial, los más afectados por la decisión de la gestión de Alfredo Cornejo. Desde entonces, en San Rafael y General Alvear se trabaja en una alternativa para que el sistema siga funcionando en esa región. En ese marco, los intendentes de esas comunas, @omarchafifelix y @janymolero , mantuvieron una importante reunión este lunes con el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, en la cual se avanzó en la opción de "municipalizar" el programa, con participación público/privada; y un aporte del Ejecutivo provincial. "Primero queremos tener claro cuál es el costo del sistema y allí veremos cuál será la fuente de financiamiento", anticipó Molero. Y aclaró que la idea es que los aportes provengan tanto del sector público (municipios y Provincia), como del privado (fundamentalmente de los productores). Por el lado del gobierno de #Mendoza, se cederían las aeronaves pertenecientes a la extinta empresa AEMSA, así como la pirotecnia y la radarización; a través de una unidad de negocios. Por su parte, Félix se mostró cauto sobre la situación: "Primero debemos recopilar la información, analizar costos y luego ver posibilidades de desarrollar una forma de negocios. Una vez que esté todo eso sabremos las posibilidades reales de un sistema sustentable y con resultados fehacientes". "Si no tenemos claros los costos no podemos salir a buscar financiamiento para lograr un esquema de negocios", sostuvo.

