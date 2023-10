Los políticos que seguirán en un cargo tras estas elecciones 2023

En política es normal ver cómo se repiten los nombres. No es de sorprender que una persona pase por el Concejo Deliberante, la Legislatura de Mendoza , el Congreso, ocupe algún ministerio, un cargo nacional, sea intendente o, incluso gobernador, con orden aleatorio. Y los resultados de estas elecciones 2023 permitirán que eso vuelva a darse. En este caso, te contamos algunos de los que pudieron encontrar la continuidad en distintos espacios .

A partir de los porcentajes que cosecharon las distintas fuerzas políticas este domingo, se producirán pases de un estamento a otro. Por ejemplo, el concejal de Rivadavia y ex intendente, Ricardo Mansur , volverá a ser intendente; el senador Rolando Baldasso irá como concejal de Luján de Cuyo; César Cattaneo, concejal de Godoy Cruz, pasará a ser diputado provincial; Janina Ortíz, secretaria de Gobierno de Las Heras, será diputada; el diputado Diego Costarelli será el próximo intendente de Godoy Cruz; el ex secretario de Obras de Las Heras, Francisco Lo Presti , será el intendente; al igual que el de Guaymallén, Marcos Calvente , que sucederá a Marcelino Iglesias.

En Tupungato Gustavo Aguilera , el director de Servicios Públicos, será el próximo intendente; en Luján de Cuyo, el jefe de Gabinete, Esteban Allasino , fue electo intendente. En General Alvear el presidente de Iscamen, Alejandro Molero , será el próximo intendente; la concejal de Capital, Sol Salinas, también tendrá una banca en la Legislatura; y el ex concejal Dugar Chappel llegará a Diputados de la mano del Partido Verde ; y en Junín volverá a ser intendente el vicegobernador Mario Abed ; por nombrar solo algunos casos.

En esta oportunidad se perciben más nombres radicales, debido a que tuvo el protagonismo en las elecciones, pero en otras oportunidades fue el caso del peronismo. En este caso, el ex gobernador Celso Jaque volverá a ser intendente de Malargüe; el ex ministro de Gobierno, Félix González; asumirá como senador provincial; Gabriela Lizana que hoy forma parte del equipo de Sergio Massa en la Nación será diputada provincial.

Qué pasa con los intendentes

En cuanto a los intendentes que se mantendrán en un cargo público al haber sido electos diputados o senadores provinciales, los casos son varios.

Por ejemplo, el intendente de General Alvear, Walther Marcolini, no pudo ser reelecto ya que cumplió su segundo mandato, pero se aseguró una banca en la Legislatura como senador provincial. Encabezó la lista de diputados del Cuarto Distrito (Alvear, Malargüe y San Rafael) de Cambia Mendoza. El mismo caso se dio con Marcelino Iglesias, el intendente de Guaymallén, que será senador provincial. Iglesias encabezó la lista de candidatos de Cambia Mendoza por la Primera Sección (Guaymallén, Las Heras, Mendoza y Lavalle).

En diputados asumirá el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, quien encabezó la lista de Cambia Mendoza en la Segunda Sección (Maipú, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz). Como los nombrados en el párrafo anterior, Ronco concluirá su segundo mandato al frente del municipio del Este.

En tanto, el sancarlino Rolando Scanio decidió no ir por la reelección en su departamento. Y encabezó la lista de diputados provinciales de La Unión Mendocina por la Tercera Sección (Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Tupungato, Tunuyán y San Carlos). Y otro ex intendente de San Carlos, Jorge Difonso, fue reelecto diputado provincial. Se trata de Jorge Difonso, quien encabezó la lista de La Unión Mendocina por la Primera Sección, aunque no es la que integra San Carlos.