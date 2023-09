Legislatura: a quién responde cada uno de los nuevos senadores y diputados

En Cambia Mendoza, renovará su banca la suarista Natacha Eisenchlas, actual presidenta provisional del Senado. También ingresará el secretario legislativo David Saez, que es parte del equipo de Mario Abed, y harán lo propio Oscar Sevilla y María Galiñares, que responden a Luis Petri.

La Unión Mendocina tendrá como nuevos integrantes en la Cámara de Senadores a Marcos Quattrini (Coalición Cívica), Armando Magistretti (Partido Demócrata), Ariel Pringles (cercano a Omar De Marchi y sindicalista que integra la conducción de la CGT), Flavia Manoni (de Compromiso Federal, que a nivel nacional apoya a Juan Schiaretti) y Martín Rostand (sanrafaelino, aliado a De Marchi).

Por el peronismo, en tanto, asumirán Félix González (que ronda el esquema de La Cámpora), Duilio Pezzutti (aliado a Adolfo Bermejo y cercano al kirchnerismo) y Mauricio Sat, vinculado a los hermanos Omar y Emir Félix.

El Partido Verde tendrá por primera vez un senador: será el radical díscolo Dugar Chappel, que fue varias veces concejal por Ciudad de Mendoza.

Cámara de Diputados

Dentro del cornejismo, el presidente de la Cámara Andrés Lombardi renovará su banca. También se sumarán la ex ministra de Salud Elizabeth Crescitelli, Érica Pulido, César Cattaneo y Silvina Gómez.

También por Cambia Mendoza ingresará la suarista Beatriz Martínez, Franco Ambrosini (vinculado a Ernesto Sanz), el intendente Miguel Ronco y los "petristas" Alberto López, Raúl Villach y Eugenia De Marchi. Sol Salinas, muy cercana a Patricia Bullrich, se sumará asimismo a la Cámara Baja.

La Unión Mendocina tendrá como representantes al ex intendente Jorge Difonso (uno de los fundadores del frente), Janina Ortiz (secretaria de Gobierno de Las Heras y esposa de Daniel Orozco), Gustavo Cairo (cercano a De Marchi), Cintia Gómez (también vinculada al ex candidato a gobernador), la ex diputada nacional del PRO Stella Huczak, el intendente "difonsista" Rolando Scanio, la presidenta de la Cámara de Comercio de Malargüe Jimena Cogo y el titular de Partido de los Jubilados Edgardo Civit Evans.

Por el Frente Elegí ingresarán Verónica Valverde (viene de Diputados, del peronismo de Las Heras y es la esposa de Carlos Ciurca), Gabriela Lizana (asesora del Ministerio de Economía conducido por Sergio Massa) y Germán Gómez (del esquema de los Félix).

El Partido Verde, en tanto, sumará un diputado y será Mauro Giambastiani, que hará bloque junto a Emanuel Fugazzotto, ex candidato a vicegobernador.