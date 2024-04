Los planteos que Alfredo Cornejo llevará a la reunión con Francos

Aunque aún no se sabe si todos estarán de manera presencial, lo que sí se conoce es que el principal tema será limpiar asperezas y trabajar por llegar a un consenso para la reescritura de la Ley Bases. Aunque aún no se sabe si todos estarán de manera presencial, lo que sí se conoce es que el principal tema será limpiar asperezas y trabajar por llegar a un consenso para la reescritura de la Ley Bases.

De hecho, el conflicto en el proyecto de ley se encuentra en Ganancias. En concreto, Milei busca restaurar el Impuesto a las Ganancias para darle un alivio fiscal a las provincias, pero los gobernadores "no quieren cargar con el costo" político de eso y proponen distribuir otros impuestos: el Impuesto País o al Cheque.

También puede interesarte: Cornejo se reunirá con Francos la próxima semana: ley ómnibus, el tema central

ALFREDO CORNEJO CASA ROSADA.jpg Búsqueda de apoyos: Alfredo Cornejo volverá a reunirse con Caputo y Francos Foto: Télam

Los planteos que llevará Alfredo Cornejo

Según indicó Cornejo, desde la provincia de Mendoza se pedirá por "los recursos administrativos por el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y por todos los fondos que no llegaron".

"No por los nuevos, sino por los viejos; por la deuda, como el transporte", dijo el Gobernador. "No por los nuevos, sino por los viejos; por la deuda, como el transporte", dijo el Gobernador.

A modo de ejemplo, Cornejo sostuvo que en el transporte, el Estado Nacional le debe a Mendoza más de 7 mil millones de pesos. " Todo eso lo está afrontando la provincia".

"Si decimos que el costo de un pasaje de colectivo vale $1.800, todo lo que vaya entre 1.800 y la tarifa que definamos, lo va a asumir íntegramente la provincia. Entonces, para atrás, deberían pagarnos por lo menos lo que nos adeudan".

Durante la semana pasada y en diversas entrevistas, el Gobernador sostuvo que si bien las medidas económicas que está ejecutando Javier Milei son necesarias y "hay que hacerlas" pero no es la única condición suficiente para el crecimiento.

En ese contexto, sostuvo que "se ha reprimido la actividad económica y han caído las recaudaciones en forma vertiginosa", entre las que se encuentra la recaudación provincial.

"Mendoza está preparada para aguantar unos meses la caída, pero no tiene la capacidad ni de imprimir dinero, ni queremos tomar deuda para gastos corrientes. No estamos ajenos de tener problemas en Mendoza", dijo Cornejo. "Mendoza está preparada para aguantar unos meses la caída, pero no tiene la capacidad ni de imprimir dinero, ni queremos tomar deuda para gastos corrientes. No estamos ajenos de tener problemas en Mendoza", dijo Cornejo.

También puede interesarte leer: Alfredo Cornejo: "El valor del boleto va a ser uno de los más bajos del país"