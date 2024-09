Los dardos de Cristina a Milei: "La casta de la que hablaba es con la que jodió a los jubilados"

“Las palabras de un presidente no pueden ser violentas ni simbólicamente”

En su discurso calificó las palabras de inapropiadas y peligrosas, especialmente para los más jóvenes. “Ver a un presidente recurrir todo el tiempo a expresiones como ‘niños envaselinados’, o un gesto que no se sabe si es onanismo o fálico (también realizado en Mendoza), es preocupante”, afirmó.

Cristina destacó la importancia del ejemplo que deben dar los líderes políticos, señalando: “Los niños prestan atención a esas cosas”, y añadió que en el contexto de un país donde un menor ha desaparecido hace 90 días (por Loan Danilo Peña), este tipo de lenguaje no es aceptable.

Cristina Fernández de Kirchner recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad del Oeste

Kirchner también hizo referencia a casos recientes de abuso infantil en la política argentina, como la expulsión del diputado acusado de posesión de material de abuso infantil. “No pueden ser palabras que un presidente pronuncie”, insistió, subrayando la necesidad de que la palabra presidencial sea constructiva y no violenta.

“La palabra de un presidente tiene que ser sanadora, no violenta”, concluyó, instando a un cambio de tono y respeto por parte de las autoridades.

“Milei sueña con que la clase media escupa sus dólares’”

En un discurso cargado de críticas, Cristina Kirchner arremetió contra las propuestas económicas de Javier Milei, poniendo el foco en su idea de “competencia de monedas” y el impacto en la clase media. “Pasamos a la deflación, quebraron las empresas, todo es un desastre”, afirmó la ex presidenta al describir las posibles consecuencias de las políticas de Milei.

“Y ahí tenemos otra cosa, porque parece que se va sacando como el conejo de la galera”, ironizó, refiriéndose a la idea de la competencia de monedas que propone Milei como una solución para la economía argentina.

CFK continuó con una dura crítica al objetivo de Milei de extraer los ahorros en dólares de la clase media. “Él sueña con una monetización... escupiendo los dólares que tienen ahorrados”, señaló, explicando que esta estrategia busca que los argentinos utilicen sus dólares para pagar expensas, seguros, colegios, y prepagas, sosteniendo así su nivel de vida. “Como no consiguió los dólares para la dolarización que había prometido, ya no dice dolarización, sino competencia de monedas”, subrayó, poniendo en evidencia lo que considera un cambio en el discurso de Milei.

“La cantidad de dólares va a ser tan grande que vamos a poder cerrar el Banco Central”, afirmó, burlándose de la idea de Milei de eliminar la inflación mediante la remonetización de la economía.

Cristina Kirchner le pidió a la CGT abordar el trabajo informal

Por otra parte, instó a la CGT a tomar un rol activo en la defensa de la Asignación Universal por Hijo (AUH), destacando su importancia en la redistribución de la riqueza. “La Asignación Familiar o la Asignación Universal por Hijo es muy distributiva, porque es por niño, es por hijo, es una de las políticas más distributivas”, expresó enfáticamente.

Pidió que la central sindical eleve este tema en su agenda, señalando: “Espero que eso pueda ser planteado por la CGT”. Además, aclaró que su postura no es un movimiento táctico, sino una convicción sobre la necesidad de proteger los derechos sociales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/la_campora/status/1834717047236051006&partner=&hide_thread=false Cristina en Merlo. pic.twitter.com/acG6FSPztx — La Cámpora (@la_campora) September 13, 2024

Kirchner también destacó la urgencia de que la CGT reconozca el impacto del creciente trabajo informal en Argentina, que ha generado un nuevo desafío para la representación sindical. “Aunque conservamos la tasa de sindicalización más alta de Latinoamérica, ha surgido un mundo informal”, afirmó. Comparando la situación actual con la época de Saúl Ubaldini, explicó: “En los años 80, el sector informal era mínimo; no existía el monotributo”.

Para Cristina Fernández de Kirchner, ignorar esta realidad es un error grave: “No podemos hacer como la avestruz, meter la cabeza en el hoyo”. Invitó a la CGT a reflexionar y actuar ante esta transformación del mundo laboral que afecta a millones de trabajadores sin representación.

“Poder articular pensamiento, palabra y acción con las nuevas demandas, hay nuevas demandas. Fíjense, ¿qué fue el peronismo? Hacerse cargo de las nuevas demandas que había allá por el 45. No podemos quedar atados solamente a esas demandas del 45. El mundo cambió y tenemos nuevas demandas y nadie se tiene que sentir ofendido, al contrario, hay que sentarse en la mesa a cranear cómo hacemos para volver a representar al conjunto de los trabajadores de la República Argentina”, agregó.

“Milei no tiene un plan de estabilización”

La exmandataria habló sobre la inflación y la deuda. “Milei habla de rezago de la inflación, que tiene un rezago de 18 a 24 meses. Le disculpo, pero él no tiene un plan de estabilización”, señaló. La expresidenta comparó la situación actual con el Plan Austral de 1985, afirmando que en ese entonces la inflación, que estaba en torno al 28-30% mensual, se redujo al 5-6% al mes siguiente de su implementación, subrayando que el control de la inflación requiere medidas concretas, no teorías.

Kirchner también abordó las críticas de Milei sobre la deuda y su manejo. “¿Desde cuándo tenemos que tener dólares en el Banco Central para pagar la deuda?”, preguntó irónicamente, refiriéndose a las ideas de Milei sobre la gestión de la deuda externa. “Y ahí hace un giro y dice, ‘pero yo no tengo nada que ver con la deuda’. ¿De dónde salió la deuda? No nació de un repollo. Y usted lo sabe”, enfatizó, reprochando a Milei por intentar deslindarse de la problemática de la deuda y por no proponer soluciones claras.

“Basta de engañar a nuestros pibes con un paraíso perdido’”

Cristina Kirchner arremetió contra Javier Milei, acusándolo de promover una visión distorsionada de la historia argentina. “Milei ha creado una imagen de un paraíso perdido y es la de la Argentina de hace 100 años, como primera potencia mundial, que no resiste a la más mínima historia comparada ”, expresó. Kirchner subrayó que el modelo agroexportador al que se refiere Milei ya estaba en decadencia a fines del siglo XIX, y que su colapso definitivo ocurrió en 1930 con la conferencia imperial de Ottawa, donde Inglaterra privilegió sus territorios sobre los productos argentinos.

Kirchner también hizo una defensa enfática del surgimiento del peronismo como respuesta a las crisis que enfrentaba el país en ese entonces. “¿Por qué te crees que vino el peronismo, hermano? A ver si los gorilas en este país se avivan un poco alguna vez”, declaró, criticando a quienes sostienen el modelo agroexportador. Además, expresó su frustración con el estado de la educación en Argentina: “Si la educación argentina hubiera llegado a todos los rincones en historia, estas cosas no nos estarían pasando. No podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron”.

“Largue la escuela austríaca, cace el manual argentino y siéntese a administrar el país”

Cristina Kirchner cuestionó duramente el manejo económico del actual gobierno, pidiendo un cambio de enfoque en la administración del país. “La inflación, que era, como dice Milton Friedman, un fenómeno exclusivamente monetario. Mire, Presidente, largue a Friedman. Largue la escuela austríaca, cace el manual argentino y, por favor, siéntese a administrar el país”, afirmó. En sus declaraciones, la expresidenta subrayó la necesidad de un enfoque más pragmático y alejado de las teorías económicas foráneas para enfrentar la situación actual.

La dirigente también reconoció algunos logros del gobierno, como la decisión del FMI de retirar a Rodrigo Valdés de la negociación con Argentina: “Yo le reconozco una cosa, haber conseguido mover al señor Valdés, que parece ser que no era muy amigo del artesano”.

Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de recurrir a soluciones de endeudamiento, mencionando los rumores de un nuevo tramo de préstamos: “No se trata de lograr, como se está rumoreando, que le habiliten el tramo de préstamo de los 10.000 millones de dólares que no usamos para pagar deuda, porque estaríamos en lo mismo”. Finalizó pidiendo un esquema de vencimientos compatible con las capacidades de pago del país, y reclamó la eliminación de las sobretasas impuestas por los prestamistas internacionales.

“Que te sobre la plata es fantástico, pero la gracia es que la gente coma”

Cristina Kirchner rememoró las crisis enfrentadas durante su gestión, destacando el impacto global de la caída de Lehman Brothers y la crisis financiera de 2008. “A los meses ya no tuvimos un problema en el país, tuvimos un problema en el mundo. Se cayó el mundo. Crisis Lehman Brothers, Tasa Subprime, una crisis que solamente tiene como antecedente la depresión del año 30″, afirmó. Pese al contexto mundial, enfatizó que su gobierno logró mantener el crecimiento económico y la inclusión social, completando un ciclo de superávit fiscal desde 2003.

“Se cayó el mundo. Crisis Lehman Brothers, Taza Suprime, una crisis que solamente tiene como antecedente la depresión del año 30, la gran crisis del 30, el gran crack del 30. La pudimos superar también. Ese año 2008 también crecimos y completamos un ciclo del 2003 al 2008 de superávit fiscal con crecimiento e inclusión social. Esa es la virtud, porque que se mueran todos de hambre y agote sobre la plata es fantástico, pero la gracia está en que la gente coma y vos puedas administrar el Estado también ”, agregó.

Kirchner criticó gestiones que, según ella, buscan soluciones fáciles a costa del bienestar social. “Esto, así, no pagando deudas, ahogando a provincias, no haciendo obra pública... así cualquiera”, expresó. Resaltó los logros de su administración, que no solo reestructuró la deuda y pagó al FMI, sino que también afrontó el legado del corralito de 2001. “El corralito lo pagaron los giles de los peronistas, nosotros”, concluyó, reivindicando las decisiones tomadas por su gobierno y la de Néstor Kirchner en la reestructuración de la deuda.

La charla completa de Cristina Fernández de Kirchner

Fuente: Infobae