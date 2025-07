Los carpinchos, la batalla de Daniel Scioli mientras el turismo no repunta

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli , afirmó que se implementará una vacuna anticonceptiva para frenar la reproducción de carpinchos en la zona del barrio de Nordelta , Buenos Aires, y que también realizarán un traslado de decenas de estos roedores, todo esta situación se da en medio de un momento difícil para el sector del turismo que no repunta.

El ex vicepresidente indicó, en diálogo con el canal TN, que el Senasa facilitará la importación de las vacunas, al tiempo que a fines de agosto se realizará una prueba piloto de traslado de un población aproximada de 80 ejemplares -con la aprobación de la Dirección de Fauna bonaerense- a una isla del Delta del Paraná de 60 hectáreas .

Carpinchos.jpg Daniel Scioli planea trasladar a los carpinchos a una isla.

"Como todo problema, no se soluciona solo. Los humedales son el hábitat natural de los carpinchos", dijo funcionario del Gobierno de Javier Milei.

"Queremos implementar esta iniciativa para evitar las vasectomías, que no dio los resultados esperados", y por ese motivo, "deben ser métodos no traumáticos" para este especie, añadió el ex gobernador.

Carpinchos atropellados

De acuerdo a las estadísticas, unos 45 carpinchos murieron durante el primer semestre como consecuencia de accidentes de tránsito. En este sentido, el funcionario estimó que hay alrededor de 1.000 roedores en Nordelta.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes sostuvo que "no pretende" transformar este conflicto en una "cuestión política". Fuente: NA.