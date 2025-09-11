Llegaron al país los argentinos deportados por Estados Unidos: quiénes son

Llegaron a Argentina 10 ciudadanos deportados en un avión de EE.UU.
En medio de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International aterrizó en Ezeiza a las 3:17 de la madrugada. La aeronave había partido desde el aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, en Texas, con una primera escala en Luisiana.
Posteriormente, hizo paradas en Bogotá (Colombia) y en el aeropuerto Confins de Belo Horizonte (Brasil), donde descendió un grupo de deportados brasileños, antes de continuar hacia Argentina. Los ciudadanos deportados en este operativo fueron identificados como:
Daniel Rodrigo Céspedes;
Maximiliano García;
Luciana Lorena Lopresti;
Sandra Márquez;
Ernesto Núñez;
Marcos Ontivero;
Pablo Ridolfo;
Mario Robles;
Julián Francisco Rojas;
Rodolfo Valor.
Testimonio de uno de los deportados
Uno de los pasajeros, Mario Robles, de 25 años, relató a TN que fue detenido en San Antonio, Texas. Aseguró que el trato previo al trámite de deportación fue correcto salió "en orden", "como debe ser”, añadió. Además, explicó que no podrá regresar a Estados Unidos durante los próximos cinco años.
Respecto a su decisión de emigrar, señaló: “Solamente vamos por el sueño americano”. También criticó la medida del presidente estadounidense y sostuvo: “No somos criminales, no matamos ni violamos. Fuimos por el sueño americano solamente”. En este sentido, fuentes diplomáticas citadas por Infobae explicaron que cinco de los diez argentinos no tenían antecedentes penales, aunque la lista incluye también a personas con cargos como robo, agresión, procurar prostitución y tráfico.
mario robles argentino deportado por estados unidos donald trump
Mario Robles, uno de los argentinos deportados por Estados Unidos.
Foto: Captura video TN.
Robles detalló que estuvo detenido dos días antes de abordar el vuelo de regreso: “Si no hubiese estado la Cancillería, estaría dos años detenido”. Durante esas horas pudo comunicarse con su familia mediante una tablet.
Desde Cancillería remarcaron que la deportación es una “decisión unilateral” de Estados Unidos, que se aplica más allá de los antecedentes judiciales de cada caso.