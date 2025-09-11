El testimonio de un argentino

Llegaron al país los argentinos deportados por Estados Unidos: quiénes son

Un avión contratado por EE.UU. trasladó a diez ciudadanos argentinos deportados. El operativo se realizó con escalas en Bogotá y Belo Horizonte.

Cinco de los diez argentinos deportados por Estados Unidos no tenían antecedentes penales.

Cinco de los diez argentinos deportados por Estados Unidos no tenían antecedentes penales.

Foto: Gentileza TN

Llegaron a Argentina 10 ciudadanos deportados en un avión de EE.UU.

En medio de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International aterrizó en Ezeiza a las 3:17 de la madrugada. La aeronave había partido desde el aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, en Texas, con una primera escala en Luisiana.

Lee además
Quién era Charlie Kirk, influencer y aliado de Donald Trump asesinado en Utah.
Atentado

Quién era Charlie Kirk, influencer y aliado de Donald Trump asesinado en Utah
Javier Milei finalizó su viaje a EE.UU. y se prepara para las elecciones en Buenos Aires.
Expectativas

Javier Milei finalizó su viaje a EE.UU. y se prepara para las elecciones en Buenos Aires

Posteriormente, hizo paradas en Bogotá (Colombia) y en el aeropuerto Confins de Belo Horizonte (Brasil), donde descendió un grupo de deportados brasileños, antes de continuar hacia Argentina. Los ciudadanos deportados en este operativo fueron identificados como:

  • Daniel Rodrigo Céspedes;
  • Maximiliano García;
  • Luciana Lorena Lopresti;
  • Sandra Márquez;
  • Ernesto Núñez;
  • Marcos Ontivero;
  • Pablo Ridolfo;
  • Mario Robles;
  • Julián Francisco Rojas;
  • Rodolfo Valor.

Testimonio de uno de los deportados

Uno de los pasajeros, Mario Robles, de 25 años, relató a TN que fue detenido en San Antonio, Texas. Aseguró que el trato previo al trámite de deportación fue correcto salió "en orden", "como debe ser”, añadió. Además, explicó que no podrá regresar a Estados Unidos durante los próximos cinco años.

Respecto a su decisión de emigrar, señaló: “Solamente vamos por el sueño americano”. También criticó la medida del presidente estadounidense y sostuvo: “No somos criminales, no matamos ni violamos. Fuimos por el sueño americano solamente”. En este sentido, fuentes diplomáticas citadas por Infobae explicaron que cinco de los diez argentinos no tenían antecedentes penales, aunque la lista incluye también a personas con cargos como robo, agresión, procurar prostitución y tráfico.

mario robles argentino deportado por estados unidos donald trump
Mario Robles, uno de los argentinos deportados por Estados Unidos.

Mario Robles, uno de los argentinos deportados por Estados Unidos.

Robles detalló que estuvo detenido dos días antes de abordar el vuelo de regreso: “Si no hubiese estado la Cancillería, estaría dos años detenido”. Durante esas horas pudo comunicarse con su familia mediante una tablet.

Desde Cancillería remarcaron que la deportación es una “decisión unilateral” de Estados Unidos, que se aplica más allá de los antecedentes judiciales de cada caso.

Contexto político y acuerdos internacionales

El Ejecutivo nacional mantuvo silencio tras la llegada de los deportados, en un contexto de alineamiento con la Casa Blanca. El gobierno argentino busca no tensar las negociaciones para reingresar al programa Visa Waiver (VWP), que permite a los ciudadanos viajar a Estados Unidos sin visa.

Entre los requisitos que exige Washington para otorgar la exención, figuran:

  • Acreditar una tasa de rechazo de visa de visitante temporal anual de menos del 3%;
  • aceptar la repatriación de sus ciudadanos y ex ciudadanos cuya expulsión de los Estados Unidos se haya ordenado dentro de las tres semanas siguientes;
  • informar sobre la pérdida o el robo de información de pasaportes a los Estados Unidos a través de INTERPOL u otros medios designados por el Secretario de Seguridad Nacional;
  • incrementar "la cooperación en materia de antiterrorismo, aplicación de la ley y control migratorio”.

Con información de NA, Infobae, TN.

Temas
Seguí leyendo

Quién es Michael Milken, el polémico anfitrión de Javier Milei en Estados Unidos

Para qué viajó Javier Milei a Estados Unidos

La jueza Preska rechazó un nuevo planteo argentino en el juicio por YPF en Nueva York

Por qué el Partido Justicialista decidió judicializar las elecciones 2025 en Mendoza

Manuel Adorni reconoció que el Gobierno Nacional cometió "errores"

El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal

El intendente radical "rebelde" que cuestionó el veto de Milei a las universidades

Es ley la norma que busca el cierre de basurales a cielo abierto en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal.
Boletín Oficial

El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal

Las Más Leídas

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Revuelo en la cárcel de San Felipe por un motín. 
mirá los videos

Tensión en la cárcel de San Felipe por un motín

Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

La Paz: la Policía logró que la alumna de 14 años entregara el arma y la situación está controlada
Escuela Marcelino Blanco

La Paz: la Policía logró que la alumna de 14 años entregara el arma y la situación está controlada

Te Puede Interesar

La Corte en pleno deberá resolver el planteo del Partido Justicialista. 
Disputa

Por qué el Partido Justicialista decidió judicializar las elecciones 2025 en Mendoza

Por Cecilia Zabala
Expo petróleo: Argentina busca consolidarse como proveedor global de energía en 2025.
Desarrollo Energético

Expo petróleo: Argentina busca consolidarse como proveedor global de energía en 2025

Por Marcelo López Álvarez
El robo ocurrió este miércoles, a plena luz del día, en Las Heras. 
los ladrones escaparon

Las Heras: dispararon cuatro veces para intentar robar una bicicleta

Por Pablo Segura