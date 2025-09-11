Llegaron al país los argentinos deportados por Estados Unidos: quiénes son

Cinco de los diez argentinos deportados por Estados Unidos no tenían antecedentes penales.

Diez argentinos deportados desde Estados Unidos arribaron en la madrugada de este jueves al Aeropuerto Internacional de Ezeiza , en el primer vuelo organizado directamente por el gobierno norteamericano . Los ciudadanos fueron recibidos por sus familias tras el procedimiento coordinado con la Cancillería argentina .

En medio de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump , un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International aterrizó en Ezeiza a las 3:17 de la madrugada. La aeronave había partido desde el aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, en Texas , con una primera escala en Luisiana.

Expectativas Javier Milei finalizó su viaje a EE.UU. y se prepara para las elecciones en Buenos Aires

Posteriormente, hizo paradas en Bogotá (Colombia) y en el aeropuerto Confins de Belo Horizonte (Brasil) , donde descendió un grupo de deportados brasileños, antes de continuar hacia Argentina . Los ciudadanos deportados en este operativo fueron identificados como:

Testimonio de uno de los deportados

Uno de los pasajeros, Mario Robles, de 25 años, relató a TN que fue detenido en San Antonio, Texas. Aseguró que el trato previo al trámite de deportación fue correcto salió "en orden", "como debe ser”, añadió. Además, explicó que no podrá regresar a Estados Unidos durante los próximos cinco años.

Respecto a su decisión de emigrar, señaló: “Solamente vamos por el sueño americano”. También criticó la medida del presidente estadounidense y sostuvo: “No somos criminales, no matamos ni violamos. Fuimos por el sueño americano solamente”. En este sentido, fuentes diplomáticas citadas por Infobae explicaron que cinco de los diez argentinos no tenían antecedentes penales, aunque la lista incluye también a personas con cargos como robo, agresión, procurar prostitución y tráfico.

mario robles argentino deportado por estados unidos donald trump Mario Robles, uno de los argentinos deportados por Estados Unidos. Foto: Captura video TN.

Robles detalló que estuvo detenido dos días antes de abordar el vuelo de regreso: “Si no hubiese estado la Cancillería, estaría dos años detenido”. Durante esas horas pudo comunicarse con su familia mediante una tablet.

Desde Cancillería remarcaron que la deportación es una “decisión unilateral” de Estados Unidos, que se aplica más allá de los antecedentes judiciales de cada caso.

Contexto político y acuerdos internacionales

El Ejecutivo nacional mantuvo silencio tras la llegada de los deportados, en un contexto de alineamiento con la Casa Blanca. El gobierno argentino busca no tensar las negociaciones para reingresar al programa Visa Waiver (VWP), que permite a los ciudadanos viajar a Estados Unidos sin visa.

Entre los requisitos que exige Washington para otorgar la exención, figuran:

Acreditar una tasa de rechazo de visa de visitante temporal anual de menos del 3%;

de visa de visitante temporal anual de menos del 3%; aceptar la repatriación de sus ciudadanos y ex ciudadanos cuya expulsión de los Estados Unidos se haya ordenado dentro de las tres semanas siguientes;

informar sobre la pérdida o el robo de información de pasaportes a los Estados Unidos a través de INTERPOL u otros medios designados por el Secretario de Seguridad Nacional;

incrementar "la cooperación en materia de antiterrorismo, aplicación de la ley y control migratorio”.

Con información de NA, Infobae, TN.