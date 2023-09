Las principales propuestas en el debate de los candidatos a vicegobernador

Lucas Ilardo (Frente Elegí) apuntó directamente a sus rivales en el cargo, Daniel Orozco (La Unión Mendocina), Hebe Casado (Cambia Mendoza) y al exgobernador Alfredo Cornejo. "Imagino que en institucionalidad no tuvo nada que ver usted Daniel Orozco. Cornejo camina con ocho custodios solo para él. Puedo nombrar la coima al pastor Bonarrico; la corrupción en Vialidad; los casos de corrupción son escandalosos en las Heras, abusos sexuales y viajes pagados a México con la plata de los lasherinos . He denunciado cada uno de los hechos y siempre la justicia me ha dado la razón", manifestó.

Por su parte, Casado sostuvo que "Mendoza es sinónimo de institucionalidad y transparencia. No es un eslogan, el modelo Mendoza lo quieren copiar en todo el país. Son hechos concretos, se terminó la reelección indefinida de intendentes, ficha limpia, boleta única y extinción de dominio".

"Cuidemos la transparencia y la institucionalidad. Hay candidatos que no pudieron cuidar la transparencia ni en sus partidos políticos y tuvieron que ser intervenidos. Quiero que se revisen todas las leyes. Hay leyes que son obsoletas", expresó la exdiputada.

Orozco, en tanto, aseguró que "en Mendoza hay persecución política". "Lo he vivido en carne propia y lo ha vivido mi familia. No quisiera que lo sufrieran todos los mendocinos. Queremos proponer un cambio en la elección de los jueces. Tenemos que realizar cambios en la legislatura. El 8 de febrero, Alfredo Cornejo me dijo que era el mejor intendente de la era de la democracia. Yo no cambié", indicó.

"Tenemos que crear una oficina con control ciudadano en la Legislatura. Hay que trabajar con intendentes y las fuerzas vivas. Tenemos que ver el presupuesto participativo. Hay que humanizar la Legislatura", expresó.

Por último, Emanuel Fugazzotto cargó contra Cambia Mendoza y La Unión Mendocina. "Estamos ante la presencia de quienes fueron responsables de convertir los organismos de control en botines. Te dicen que van a jerarquizar las instituciones y son los responsables de la debacle", mencionó.

"No alcanza la ficha limpia. Hay que terminar con las cajas políticas. El candidato de La Unión Mendocina violó la confianza de los lasherinos porque no sacó las fotomultas. Tiene que haber coherencia", culminó.

