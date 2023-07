Las PASO nacionales y su efecto en Mendoza

Eso de que “nos estamos reproduciendo”, no es sólo una parábola del General; es una realidad que se repitió en el sainete de fórmulas probadas, bajadas y unificadas que presentó la Unión por la Patria.

Los precandidatos del Frente Elegí, se juntaron la misma semana después de las PASO mendocinas, se abrazaron, sonrieron, se sacaron fotos, y van unidos detrás de la fórmula presidencial de Sergio Massa y Agustín Rossi.

Saben que no tienen chances para la general provincial del 24 de setiembre, pero abrigan esperanzas a nivel nacional. Y ahí, sorprendentemente, no es Omar Parisi el gran triunfador, por más que ganó la interna a nivel local, sino Guillermo Carmona, adlátere de Rossi.

Es decir, el que salió segundo en la interna peronista de Mendoza, tiene chapa de amigo del que va segundo en la fórmula justicialista por la Presidencia. Parisi, se quedó sin referente a nivel nacional.

Pero todos se apropiaron de Massa; los K y los intendentes que se rebelaron en las elecciones locales al punto de desdoblar las elecciones comunales.

Porque Sergio es como el hijo pródigo, que se fue de casa, los enfrentó, les ganó, perdió de nuevo, y volvió. Ahora, hacen de su candidatura presidencial una fiesta a la que van todos porque cuando se trata del poder, el justicialismo no sabe de internas.

Internas feroces

En cambio, las internas radicales son feroces, y las del Pro no lo son menos. Si lo sabrá Alfredo Cornejo, que tuvo que reponerse al divorcio con Omar De Marchi y Daniel Orozco o al sorpresivo surgimiento de Luis Petri en el firmamento de la política mendocina; y ahora hace slalom en el invierno de las PASO nacionales.

Cornejo no podrá sacar el contundente más del 50% de votos que obtuvo Rody Suárez en 2019 con su estilo mesurado, conciliador, y esa decisión de hablar con todos los sectores, que fue la base de aquella holgada diferencia sobre los peronistas.

Pero al margen de lo local, podría pensarse que Cornejo podrá seguir su campaña sin preocuparse demasiado si la interna de Juntos por el Cambio la gana Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, ya que puso huevos en ambas canastas.

Pero, si de afinidad se trata, quizá se incline por un triunfo de Bullrich, con quien tejió una relación más sólida; al tiempo que le convendría en la estrategia personal que tiene Alfredo dentro de la Unión Cívica Radical.

Es que el crecimiento suyo en el partido a nivel nacional tuvo varias vallas hasta ahora, una de las cuales se llama Gerardo Morales, que está en la fórmula de Larreta.

Basta recordar que al terminar su mandato en Mendoza y comenzar su aventura nacional, si bien le dieron la titularidad de la UCR, lo cierto es que le quitaron protagonismo en el Congreso con simples presidencias de interbloques que no le permitieron lucirse como hubiera pretendido.

En política, nos dice nuestro analista amigo compartiendo una charla muy jugosa, “si no tenés el 90% de conocimiento de parte de la gente, no tenés chasis para competir”. Además, alcanzó a ver que en su terruño los patitos ya no estaban todos en fila, y se tuvo que venir a contener “el proyecto base de su carrera”.

Este agudo amigo se dio cuenta del retorno de Alfredo cuando vio el 1 de agosto de 22, en el twitter del senador, un giro de sus mensajes: volvía a escribir sobre asuntos mendocinos, y dejaba en segundo plano la diatriba anticristinista que venía esgrimiendo en las redes sociales. Y lo ratificó al escuchar el discurso de tono provincial que tuvo el Alfredo, en ocasión de la visita de Miguel Pichetto y Rogelio Frigerio para incorporar el desarrollismo en Cambia Mendoza, el 22 de noviembre pasado.

Ahí fue cuando Omar De Marchi se percató de que por dentro del frente no iba a tener chances, y empezó a pergeñar la diáspora. Intentó sumar a Luis Petri, pero la discusión acerca de quién debía encabezar la fórmula terminó en una guerra de egos que impidió que jugaran juntos.

Petri se quedó a pelear por dentro, y con la promesa de Cobos y de Sanz de un apoyo entre público y solapado, para no exponer a los punteros. El problema es que mucha tropa de estos dirigentes, tiene empleos provinciales y no quedaba bien andar mordiendo la mano del patrón.

Así fue como Petri, que no figuraba en los papeles de nadie, tuvo el sustento partidario de su sorprendente 40% en las PASO, donde el juego de las tradicionalmente feroces internas del radicalismo alcanzó su máxima expresión para empezar a marcar la cancha del pos cornejismo.

Alfredo, sin embargo, rápido de reflejos, inmediatamente ofreció a Bullrich la precandidatura de Petri para la vicepresidencia, sabiendo del afecto que le tiene Patricia al ex diputado mendocino, pero sobre todo entendiendo que un gesto público de esa índole podría fidelizarle a Cambia Mendoza los votos de Luis en la general de setiembre.

Al mismo tiempo, las visitas reiteradas de Larreta a la provincia, sirvieron para demostrarle a este, que el equipo cornejista mantendría con él los vínculos que se iniciaron cuando Rodolfo Suárez era intendente, en aquellos encuentros que el jefe de gobierno porteño solía armar con jefes comunales de todo el país. Ulpiano y el ahora gobernador Rody, son los embajadores plenipotenciarios de Alfredo para un eventual triunfo de Horacio en su interna con Patricia.

Cornejo se juega el 2027 en esa pelea que pareciera mirar de afuera. Porque mientras Gerardo Morales le da territorialidad radical en todo el país a Larreta, Maxi Abad le garantiza lo mismo a Patricia en provincia de Buenos Aires.

Y es esta UCR funcional, que en ambas fórmulas aparece en el segundo puesto relegado por el Pro, la que en el futuro el senador mendocino quiere volver a poner en primer plano tras su eventual segunda gobernación.

Porque aún con la crueldad de las internas del centenario partido, que el propio Cornejo pudo evidenciar en Buenos Aires, y luego en las PASO mendocinas, sin un radicalismo fuerte, no hay aspiración presidencial posible.