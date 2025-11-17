La Suprema Corte implementó el nuevo sistema para litigar sin gastos: cómo se aplicará.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza emitió una acordada para implementar el nuevo beneficio de litigar sin gastos, tras ser aprobado por la Legislatura. Este sistema busca simplificar los trámites judiciales eliminando obstáculos burocráticos.
La Suprema Corte de la provincia de Mendoza busca agilizar los trámites para obtener este beneficio y ahorrar gastos.
La iniciativa de la Corte oficializada este lunes en el Boletín Oficial modifica el artículo 96 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario para reemplazar el actual proceso por unomás ágil, a cargo del propio abogado patrocinante, con el objetivo de reducir demoras en los tribunales. El objetivo es otorgar este beneficio a quienes no cuentan con recursos suficientes para afrontar el pago de la tasa de justicia y aportes legales al iniciar una demanda. Para acceder, la persona debía acreditar su situación económica con distintos informes otorgados por organismos.
Según análisis de datos estadísticos, "se llegó a la conclusión de que del total de las causas ingresadas que pagan tasa de justicia en el fuero Civil, Comercial y Minas; 15.840, en toda la provincia; 4.000 son incidentes correspondientes a Beneficios de Litigar Sin Gastos, representando así un 25% sobre el total de las causas ingresadas. Resultados similares se obtienen al relevar el trámite procesal de los Beneficios de Litigar sin Gastos en la Justicia de Paz", de acuerdo con la Acordada 32299.
Esto funcionará en todos los fueros de las cuatro vircunscripciones de la provincia de Mendoza que actualmente tramitan este incidente. Además, la Corte encomendó a la Dirección de Informática y a la Secretaría de Información pública a diseñar y elaborar los instructivos/videos de uso de la herramienta para las capacitaciones correspondientes.
También pidió al Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales Dr. Manuel A. Saez conformar un plan de capacitación a los usuarios que la Coordinación determine (Magistrados, funcionarios y/o administrativos) en el uso de la herramienta, como así también a los abogados y profesionales que intervengan a través del Colegio de Abogados o Colegios correspondientes
Desde la Corte explicaron que este cambio busca garantizar el acceso a la justicia, optimizar la asignación de recursos humanos y financieros y ofrecer una respuesta más ágil a la ciudadanía.