La Suprema Corte implementó el nuevo sistema para litigar sin gastos: cómo se aplicará. Foto: Yemel Fil

La iniciativa de la Corte oficializada este lunes en el Boletín Oficial modifica el artículo 96 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario para reemplazar el actual proceso por unomás ágil, a cargo del propio abogado patrocinante, con el objetivo de reducir demoras en los tribunales. El objetivo es otorgar este beneficio a quienes no cuentan con recursos suficientes para afrontar el pago de la tasa de justicia y aportes legales al iniciar una demanda. Para acceder, la persona debía acreditar su situación económica con distintos informes otorgados por organismos.

Según análisis de datos estadísticos, "se llegó a la conclusión de que del total de las causas ingresadas que pagan tasa de justicia en el fuero Civil, Comercial y Minas; 15.840, en toda la provincia; 4.000 son incidentes correspondientes a Beneficios de Litigar Sin Gastos, representando así un 25% sobre el total de las causas ingresadas. Resultados similares se obtienen al relevar el trámite procesal de los Beneficios de Litigar sin Gastos en la Justicia de Paz", de acuerdo con la Acordada 32299.

Esto funcionará en todos los fueros de las cuatro vircunscripciones de la provincia de Mendoza que actualmente tramitan este incidente. Además, la Corte encomendó a la Dirección de Informática y a la Secretaría de Información pública a diseñar y elaborar los instructivos/videos de uso de la herramienta para las capacitaciones correspondientes.

También pidió al Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales Dr. Manuel A. Saez conformar un plan de capacitación a los usuarios que la Coordinación determine (Magistrados, funcionarios y/o administrativos) en el uso de la herramienta, como así también a los abogados y profesionales que intervengan a través del Colegio de Abogados o Colegios correspondientes El nuevo sistema informático La nueva herramienta fue desarrollada por la Dirección de Informática del Poder Judicial .

. Permitirá que los tribunales, mediante un usuario autorizado, consulten de manera automatizada por nombre, DNI o CUIL de las partes .

. El sistema responderá si corresponde otorgar el beneficio , utilizando algoritmos parametrizados con reglas objetivas, definidas anualmente por la Sala Administrativa de la Suprema Corte.

, utilizando algoritmos parametrizados con reglas objetivas, definidas anualmente por la Sala Administrativa de la Suprema Corte. En caso de que el sistema no conceda el beneficio, el litigante podrá solicitar al tribunal su evaluación a través del mecanismo procesal vigente. Desde la Corte explicaron que este cambio busca garantizar el acceso a la justicia, optimizar la asignación de recursos humanos y financieros y ofrecer una respuesta más ágil a la ciudadanía. pedido_297469_14112025