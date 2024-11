La mendocina Lourdes Arrieta se largó a llorar en plena sesión de Diputados

" Yo no di quórum y eso no significa que soy enemiga del pueblo. Señores, yo veo tanta hipocresía hacia el pueblo argentino. Veo tanto dolor ...", señaló Arrieta.

La diputada continuó con su alocución entre sollozos. "No puedo creer que de un lado y del otro se estén rifando las ilusiones de tantos. Yo no respondo a Macri, no respondo a Cristina, ya no respondo ni siquiera al Ejecutivo porque me echaron. Estoy sola dando la cara. No tengo nada que ocultar", expresó.