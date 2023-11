La Junta Electoral se refirió a las denuncias y a las "urnas vandalizadas"

En este sentido, alrededor de las 13 de este domingo, Quirós señaló: "Hemos recibido algunas comunicaciones en la Secretaría Electoral por parte de los apoderados acerca de que se han encontrado boletas dañadas y le hemos transmitido que está habilitado el portal de denuncias de la Cámara Nacional Electoral así como también se pueden radicar ante la Fiscalía Federal de Mendoza, que está a cargo de la doctora Alejandra Obregón. Es muy importante resaltar que me he comunicado con la dra. y no ha recibido ninguna denuncia hasta el momento".