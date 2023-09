La inflación ratifica que la economía será eje de campaña

La inflación argentina no descansa. No importa cuando leas esto. El Instituto Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires confirmó ayer que en el ámbito porteño el costo de vida pasó la barrera de los dos dígitos en agosto. Un dato que preanuncia que el próximo miércoles la oposición tendrá material de sobra para su campaña y el oficialismo un problema extra.

El dato inflacionario reforzara el perfil económico del debate de campaña en un contexto donde no solo los problemas son para afuera sino para adentro de las fuerzas políticas.

En el ámbito del oficialismo Sergio Massa decidió cerrar la semana con un rally por las provincias y canales televisivos tratando de centrar la discusión en el futuro y no en el pasado o el presente, que claramente no lo ayudan. No deja de mostrarse hiperactivo e incluso muy crítico de la política de comunicación del Gobierno desde el primer día. Ayer culpó directamente al presidente y sus antecesores en economía de ser los responsables del desconocimiento popular sobre los orígenes de la deuda interminable que hoy afecta a la Argentina.