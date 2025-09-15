La fuerte defensa de Cornejo a los nombramientos en su gestión

El gobernador Alfredo Cornejo tomó juramento a Andrea Molina , la nueva vocal del Honorable Tribunal de Cuentas , cuarta (de los cinco miembros que lo integran) designada por el líder radical. En un fuerte discurso contra sus detractores, el mandatario defendió esta y todas las designaciones durante sus dos gestiones al frente del Ejecutivo provincial (2015/2019 y 2023/actualidad).

Cornejo dedicó buena parte del acto a rechazar las acusaciones sobre nominaciones de funcionarios “cornejistas” en organismos de control y cargos vacantes en la Justicia.

¿Quiénes fueron las beneficiadas? El Gobierno Nacional transfirió fondos a cuatro provincias en plena tensión con gobernadores

En su alocución, calificó esas afirmaciones como “ una chicana estúpida, ridícula, que ya aburre ” y remarcó que todas las propuestas se ajustaron al marco constitucional y legal. “Ninguno tiene ni una demanda ni una denuncia en toda su trayectoria” , afirmó.

El mandatario remarcó que las designaciones, “desde Alejandro Gullé (procurador de la Corte y el primer pliego que envió Cornejo al Senado) hasta Andrea Molina, cumplen los requisitos de la Constitución Provincial y de las leyes que regulan sus funciones” .

Hoy, con respeto irrestricto a la Constitución y a las leyes de Mendoza, le tomé juramento a Andrea Molina para asumir el rol de vocal del Tribunal de Cuentas. En nuestra provincia las designaciones se hacen con responsabilidad, cumpliendo con lo que marca la ley. Son decisiones… pic.twitter.com/AEleOdo8Q4

En ese sentido, sostuvo que “el día que se haga una designación fuera del marco jurídico y legal, pues tienen que hacer una denuncia, no escribirlo, porque las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados”.

15 de Setiembre de 2025, Juramento vocal tribunal cuentas, Andrea Molina, Alfredo Cornejo Andrea Molina asumió como fiscal del Tribunal de Cuentas, tras que Alfredo Cornejo le tomara juramento. Foto: Cristian Lozano

Al repasar todos los nombramientos, subrayó que no se trató de ubicar personas por conveniencia personal, sino de funcionarios con trayectoria y afinidad con políticas públicas que consideró centrales: “Se elige a gente de confianza no para que me defienda a mí, sino para que cumpla los objetivos de un programa y que sea leal a los planteos de política pública que se tienen y que demanda la sociedad”, afirmó.

También volvió sobre las críticas de sectores políticos y mediáticos: “Andrea no tuvo ni una sola impugnación y tuvo 1.300 adhesiones. Fue votada (en el Senado) no solo por la mayoría de Cambia Mendoza, sino por una mayoría más amplia. Así que lo de ‘la vocal cornejista’ métanselo no sé dónde”, disparó.

La llegada de Andrea Molina y la mayoría radical en el Tribunal de Cuentas

Molina es la cuarta integrante de ese organismo que postula Cornejo en su paso por la gobernación de Mendoza.

El mandatario ya había postulado, durante su primera gestión al frente del Ejecutivo (2015-2019), a Néstor Parés —expresidente de la Cámara de Diputados y actual titular del Tribunal— y a Liliana Muñoz de Lázaro, quien fue funcionaria tanto en Godoy Cruz como en la Provincia durante sus mandatos. A fines del año pasado, además, propuso al abogado Gustavo Aníbal Riera.

El Senado aprobó el pliego de Molina luego de una audiencia pública en la que recibió 1.337 adhesiones y no tuvo impugnaciones. Esa instancia y la votación en la cámara alta habilitaron su incorporación formal al organismo de control.

La llegada de Molina se produjo tras la jubilación de Ricardo Pettignano, quien había ingresado durante la gobernación de Francisco “Paco” Pérez. De esta manera, se consolida la mayoría radical en la cúpula del ente encargado de controlar la administración de los fondos públicos, ya que solo permanece un vocal con origen peronista: Héctor Caputto, también designado durante la administración Pérez.

15 de Setiembre de 2025, Juramento vocal tribunal cuentas, ministros Algunos de los funcionarios designados por Alfredo Cornejo participaron de la actividad. Foto: Cristian Lozano

Qué dijo la nueva vocal del Tribunal de Cuentas

Andrea Molina agradeció la confianza y señaló que su objetivo es “contribuir a la transparencia, la modernización del Estado y el fortalecimiento del control de los recursos públicos”. Recordó su paso por el EPRE y su trabajo en auditorías públicas y privadas como antecedente directo para la tarea en el Tribunal.

Trayectoria y perfil profesional de Andrea Molina

Andrea Molina se formó en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) como contadora pública nacional y perito partidora. Por más de dos décadas enfocó su carrera en el análisis financiero y auditorías en la gestión pública como en el sector privado .

(UNCuyo) como contadora pública nacional y perito partidora. Por más de dos décadas enfocó su carrera en el . La funcionaria trabajó durante más de 15 años como contadora auditora en su estudio contable, dedicándose a empresas privadas e instituciones colegiadas, como el Colegio de Agrimensura y el Notarial de Mendoza .

en su estudio contable, dedicándose a empresas privadas e instituciones colegiadas, como el . Fue subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, además de haber ocupado la Jefatura de Gabinete . Representó a Mendoza como titular en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y, de manera alterna, en el Consejo Federal de Inversiones .

del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, además de haber ocupado la . Representó a Mendoza como y, de manera alterna, en el . Se desempeñó como jefa del área contable de la Dirección de Desarrollo Humano de Guaymallén , donde tuvo a cargo la auditoría interna y la rendición de cuentas de fondos provinciales y municipales al Tribunal de Cuentas.

, donde tuvo a cargo la auditoría interna y la rendición de cuentas de fondos provinciales y municipales al Tribunal de Cuentas. En el ámbito universitario fue coordinadora de gestión de personal y subgerenta financiera de la Fundación de la UNCuyo, consolidando así su experiencia en control presupuestario, financiero y de personal.