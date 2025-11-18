18 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Medida

La exigencia de Martín Menem a los diputados que dejan sus bancas en diciembre

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Martín Menem, multará a los legisladores que no cumplan.

La exigencia de Martín Menem a los diputados que dejan sus bancas en diciembre.

La exigencia de Martín Menem a los diputados que dejan sus bancas en diciembre.

Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación
Por Sitio Andino Política

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Martín Menem, exigió a los legisladores que finalizan su mandato que devuelvan sus despachos y el material informático con fecha tope el 9 de diciembre, bajo apercibimiento de cobrar una multa equivalente a la última dieta que deben percibir.

Los despachos mas codiciados son aquellos que están en el Palacio Legislativo, que es el centro de todas las negociaciones o “rosca política”, y allí los mas beneficiados hasta ahora son la UCR y el PJ, que tienen sus oficinas en el tercer y segundo piso.

Por qué Martín Menem le exige a los diputados devolver sus despachos

La intención de Menem es evitar que los acuerdos entre legisladores de una misma fuerza política para cederse entre si los despachos, dado que el oficialismo que está cerca de la primera minoría aspira a que las autoridades de bloque de la LLA tengan oficinas en el Palacio Legislativo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En la nota enviada por Menem a los diputados señala que aquellos que “finalicen su mandato o cesen en sus funciones por cualquier motivo deberán restituir la totalidad de los espacios físicos, oficinas, despachos y dependencias, así como el mobiliario y el equipamiento electrónico e informático que les hubieren sido asignados o entregados en su carácter de legisladores, autoridades de bloques políticos o de comisiones”.

En la nota advierte que sino se cumple con la devolución de los bienes se realizar “el descuento de la dieta” que se debe pagar en el momento de finalización de su mandato.

Menem confirmó que habrá sesiones extraordinarias

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el oficialismo convocará a sesiones extraordinarias “a partir del 10 de diciembre” para tratar el Presupuesto 2026 y otros proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo como la reforma laboral

Temas
