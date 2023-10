Julio Totero: "Votar a Milei es caer en el ´no los voy a defraudar´de Menem"

La postura de Totero, explicó en Radio Andina (90.1) , su postura: "Desde el movimiento del desarrollismo estamos vinculados al frente Cambia Mendoza, hemos. Hemos adherido a la opinión de mantenernos al margen de una contienda electoral que no es la nuestra: es entre un modelo que hoy gobierna el país y que ha dejado esta ensalada que no sabemos cómo va a terminar y, por otro lado, una alternativa que no sabemos a dónde nos lleva".

Además, Totero comparó las propuestas de Milei con el gobierno de Carlos Saúl Menem: "Los que vivimos la década del 90 con Menem y toda esa apertura indiscriminada de la economía, y ese pensamiento de privatizar todo lo que había a mano, de que el Estado no servía para nada, nos llevó al 6% de desocupados a un 25%, con una industria totalmente destruida".

"Hoy no estamos bien, el gobierno ha hecho muchas macanas, no ha logrado encauzar al país en una senda de crecimiento y desarrollo. Pero por el lado de Milei puede ser mucho peor. Yo no lo voto a Milei porque la verdad que me parece que podemos caer en esos errores de aquel ´no los voy a defraudar´ que decía Menem, la revolución productiva que nunca apareció", agregó.

"Me provoca ciertos temores y por eso mi posición", concluyó Totero.