Javier Milei y el relato del superávit fiscal

Sin embargo, a su regreso al país el panorama no será el de los elogios que recibió en Israel o en su encuentro con la premier italiana o incluso en el avión de regreso en ese relato de ahorro montado pero que en realidad multiplica los gastos del Estado .

El Gobierno en estos días parece guiarse más por el relato y la construcción de una realidad paralela que por los datos ciertos . En ese relato tanto el Presidente como el Ministro de Economía festejan un superávit fiscal de alrededor de un par de décimas del PIB, que no es otra cosa que un ejercicio de contabilidad creativa acompañada de un brutal ajuste que no parece sostenible ni siquiera en el cortísimo plazo.

El ajuste no solo llega a las provincias en una forma inédita porque se están violando leyes y acuerdos en forma flagrante ( como en el caso del incentivo docente) sino en un feroz recorte en el ingreso de los jubilados como bien lo marca el estudio del Instituto de Desarrollo Social Argentino que no deja dudas de la situación desde el mismo título “El ajuste basado en licuación no es sostenible”