Javier Milei recibe a Lacalle Pou y buscará limar asperezas

El mandatario argentino no tenía confirmada oficialmente una reunión bilateral con Lacalle Pou o Peña en el marco de sus visitas a Buenos Aires, pero medios uruguayos consignaron que habrá un encuentro de los dos presidentes en Casa Rosada a las 16 . También habría otra con el paraguayo.

Según los organizadores, la mayoría de los participantes de este evento acudirán al día siguiente a la ceremonia de conmemoración por los 30 años del atentado contra la AMIA, que -como cada año- se hará desde las 9.53 de la mañana, hora exacta en la que se produjo el ataque en 1994.

Las críticas a Javier Milei

Milei coincidirá con dos de sus colegas del Mercosur, luego del malestar que generó en el resto de los presidentes su ausencia en la reciente cumbre del bloque en Asunción, motivada por las diferencias ideológicas con el mandatario brasileño, Luis Inácio "Lula" Da Silva.

"Si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Para nosotros es importante, por eso estoy acá", dijo Lacalle Pou en clara referencia a la ausencia de su par argentino, Javier Milei, y a las tensiones entre este y el mandatario argentino, Lula da Silva. "No solo importa el mensaje, sino que también importa el mensajero", disparó el presidente augurando que era un comentario que tenía que expresar porque sino "no sería él si no lo decía".