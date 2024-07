La dura crítica de Luis Lacalle Pou a Javier Milei por su ausencia a la cumbre del Mercosur

"Si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Para nosotros es importante, por eso estoy acá", dijo Lacalle Pou en clara referencia a la ausencia de su par argentino, Javier Milei, y a las tensiones entre este y el mandatario argentino, Lula da Silva. "No solo importa el mensaje, sino que también importa el mensajero", disparó el presidente augurando que era un comentario que tenía que expresar porque sino "no sería él si no lo decía".