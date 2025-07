Javier Milei se reúne con la Mesa de Enlace en medio de reclamos por las retenciones

Días atrás, Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), la confederación más influyente dentro de CRA, realizó una fuerte crítica al Gobierno Nacional por no haber hecho permanente la reducción de retenciones. En ese momento, afirmó que "este Gobierno todavía no cumplió nada" y sostuvo que el bolsillo del productor "no aguanta más", que exportar resultaba cada vez más difícil y que los impuestos a la exportación eran "un robo, con cualquier gobierno.