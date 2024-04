Javier Milei planea pavimentarle la fuga a los "heroes"

No contento con llamar héroes a los fugadores de divisas por eludir las garras del Estado , ahora Javier Milei ante la no aparición de dólares, fresco planea un atajo para pavimentarles la autopista de la fuga .

Si las entidades comerciales aceptan de buen grado la emisión de más deuda en dólares por parte del Central, el Gobierno daría un paso más hacia la liberación del cepo, pero claro que no es una solución, ya que es correr la bomba 10 pasos adelante. Los dólares que no tiene hoy los necesitará más adelante y con intereses.

image.png Javier Milei llamó heroes a los fugadores, ahora les pavimenta la ruta de la fuga

El primer rumor

La versión viene darle más cuerpo a lo que se filtró la semana pasada durante la visita del Ministro Caputo a Washington. Allí en una de las reuniones con los empresarios e inversores se habría expresado que el Central tenía en estudio alguna medida para resolver los giros de utilidades atrasados y también los por venir.

En Economía creen que el mismo instrumento que se utiliza (aunque con mediano éxito) para resolver la deuda con los importadores podría ser utilizado para saldar la situación con quienes quieren girar dividendos, pero no solo lo atrasado sino también hacía adelante como una forma (extraña, pero forma al fin) de darle previsibilidad a la necesidad de dólares a futuro

No hay datos exactos de cuánto puede ser la deuda por este concepto con quienes esperan poder “exportar” sus ganancias, Economía considera que muchos pueden haber reinvertido ante la imposibilidad de girar las divisas. Una posibilidad es tomar el mismo camino que con los importadores, abrir un registro y auditar esa deuda y para adelante ofrecer siempre el bono como una forma de ordenar la salida de las divisas y saber en qué fechas se necesitará cierta cantidad de dólares.

Esa es la explicación oficial off the record, sin embargo, es la realidad es que el Central no tiene los dólares y ya sabe que tampoco los tendrá. Las autoridades quedan así atrapadas entre la realidad y las órdenes de un presidente que demuestra a cada minuto que no tiene ningún contacto con esa realidad.

La utilización de Bopreal para utilidades permitiría a las empresas extranjeras o personas físicas con domicilios fiscales en el exterior, retirar legalmente sus dólares y encima con la posibilidad de cobrar intereses, un camino pavimentado a la fuga solo posible en un gobierno como el de Javier Milei.

A su vez permite sacar presión al dólar en efectivo en el corto plazo y patear el problema para adelante y, al igual que en las viejas épocas, poner al Estado como garante final de esas deudas. Ojalá el fin de la historia no sea el mismo.