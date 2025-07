Javier Milei no para y ahora llamó "perversos" a los gobernadores.

Críticas a las provincias y municipios

Milei cuestionó que el ajuste no haya sido replicado en los niveles subnacionales: "El ajuste no es acompañado ni por las provincias ni por los municipios, que siguen manteniendo los mismos niveles en términos de PBI desde que asumimos", expresó. Y remató: "Ha habido motosierra en la Nación, pero no en las provincias ni en los municipios".