Javier Milei no presentó el Presupuesto y solo leyó lugares comunes y agresiones

Javier Milei no presentó el Presupuesto. No conoce el funcionamiento del Estado, no sabe lo que es el Estado. Solo sabe decir las mismas frases en todos los discursos y brindar números incomprobables, regodearse de la desgracia ajena y agredir a los diputados opositores que tuvieron la delicadeza de recibirlo fuera de todo reglamento.