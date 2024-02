Javier Milei: "La motosierra y la licuadora, los pilares del ajuste, no se negocian"

"No podemos olvidarnos de la herencia que recibimos. La primera semana de diciembre la inflación venía corriente al 1 diario que era el equivalente a un 3700% anual. Cuando se entra en la segunda semana venía corriendo al 7000% anual, de hecho decíamos que íbamos camino a un 15.000 de inflación", manifestó el Presidente en comunicación con La Nación Más.

Ante esa situación, Milei explicó que decidieron lanzar "un camino hiper ortodoxo con un fuerte ajuste fiscal de 5 puntos del PBI" para "dejar en equilibrio al tesoro, con un proceso de saneamiento del balance del Banco Central para atacar los 10 puntos de déficit cuasifiscal y a su vez un sinceramiento del mercado cambiario".

image.png

"Además empezamos a hacer fuertes recortes de gasto público. Hemos echado 50 mil empleados públicos. Hay 10 mil contratos que vencían y que no los renovamos, eliminamos 200 mil programas sociales de manera irregular, bajamos 98% las transferencias discrecionales a las provincias y eliminamos la obra pública que es una fuente de corrupción gigante", se jactó.

Acto seguido, el Presidente celebró que la inflación de enero haya bajado en relación a diciembre, para luego afirmar que "el país está atravesando un proceso de desaceleración de la inflación".

En ese marco, reiteró que "la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Y una vez que tenemos el equilibrio fiscal y tenemos saneando el Banco Central vamos a estar en condición de abrir el mercado cambiario, y ahí vamos a tener un rebote de actividad económica".

Javier Milei cruzó a Cristina: "Comete muchos errores en su carta"

El presidente Javier Milei criticó la carta que publicó Cristina Kirchner este miércoles al asegurar que la expresidenta "comete muchos errores". "Yo creo que la gente sí está entendiendo. La gente lo entiende, es la primera vez en la historia que alguien hizo campaña diciendo que iba a haber ajuste. Para tratar de ayudarla a Cristina y los troncos que tienen de economista que le hablan, Argentina empezó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy es 140. Algo pasó mal", expresó.

"De los últimos 123 años, Argentina 113 tuvo déficit fiscal. Argentina desde el año 1900 hasta hoy tuvo 22 crisis, 20 tienen origen discal donde el déficit es alto o recontra alto", agregó Milei.

Javier Milei, sobre el fracaso de la Ley Ómnibus: "Los políticos no quieren ceder sus privilegios"

En otro pasaje de la entrevista Milei aseguró que la Ley Ómnibus no salió porque “los políticos no quieren ceder de sus privilegios". "Es bueno que la gente sepa quiénes votaron a favor y quiénes en contra. Que la gente sepa quiénes son los delincuentes”, expresó.

image.png

Acto seguido indicó que buscará nuevas alianzas y remarcó que el concepto de Tabula rasa "sigue firme" para todos aquellos que se quieran sumar. No obstante, manifestó que los “traidores” que se opusieron a su megaproyecto no tendrán lugar en su gobierno.

“El que traiciona una vez, traiciona siempre. Los que quedaron del lado de los traidores los estoy rastrillando”, aclaró en una nueva amenaza a legisladores y gobernadores.

Recordó que la medida tenía dos objetivos: “Plantear las reformas y ordenar el espectro de la política”. “Lo maravilloso es que cuando la empezaron a desguazar dejaron evidencia porque dejaron los dedos sucios. Ahí quedó en claro quiénes quieren cambio y quiénes quieren seguir con sus privilegios”, resaltó.

“Yo estoy contento porque logré el objetivo: con tener una ley mala prefiero no tener una ley. Y en 2025, cuando haya elecciones, va a ser una depuración porque nosotros le vamos a recordar a la gente quiénes son los que no apoyaron el cambio y no van a renovar sus bancas”, adelantó y definió a los diputados que votaron en contra como “delincuentes”.

Milei sobre el conflicto docente: "¿Por qué Nación tiene que financiar permanentemente?"

El presidente Javier Milei desligó hoy al Gobierno nacional del conflicto salarial docente, al advertir que si los maestros "no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores se están gastando la plata".

También te puede interesar: El duro reclamo del SUTE ante el recorte de subsidios nacionales para docentes

"¿Por qué Nación tiene que estar financiado permanentemente?", se preguntó Milei en declaraciones a La Nación+, y le propuso a los mandatarios provinciales que "bajen los recitales", en referencia a la reciente realización del Consquín Rock en Córdoba, entre otros gastos entre los que también incluyó la "pauta" oficial de esos distritos.

"Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, en subsidios le da mil millones de pesos. Todos los artistas, como Lali Depósito, cobraron del Estado. Pero ella cobró de varios gobiernos. 350 mil dólares. ¿Estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? Para financiar esa cultura vas a cargar sobre…dos tercios de los chicos están en condiciones de pobreza. Llaryora, en vez de quejarse por los subsidios, por qué no corta la pauta oficial que la usa para que hablen bien de él. Lo que les corresponde por ley es de ellos, de ahí no toco nada. La Nación tiene la potestad para hacer todo legalmente”, agregó.

Milei sobre la dolarización

“Sigo con la idea de dolarizar”, ratificó Milei y agregó: “Hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el Banco Central y que probablemente salvó gente que entiende de la materia no lo está viendo. Nosotros emitimos dinero para comprar dólares, compramos 7000 millones de dólares. Tenemos un problema de la emisión endógena que son las Leliqs. En ese contexto, tenemos esas dos fuentes de emisión monetaria. La base no varía, está clavada en 10 millones. En ese contexto, lo que vos tenes es que estamos comprimiendo por sector fiscal y con el Bopreal”.

“Cuando miras el balance del BCRA empezaste a desinflar pasivos y activos, limpiamos la deuda de los importadores, pero hoy tenemos una base monetaria de 8 mil millones y compramos dólares por 7 mil millones. Tenemos cubierto el 87,5% de la base. Al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar. Eso ya lo tenes. Te falta limpiar el resto de los pasivos remunerados -pases- y lo que necesitas es una reforma del sistema financiero para que no sea vulnerable a una corrida. La idea está, pero demanda tiempo. Si siguiéramos limpiando el balance del BCRA al ritmo que lo hacemos, el FMI estima que nosotros podemos abrir el cepo a mitad de año. Yo prefiero ver los números”, agregó.