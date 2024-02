El duro reclamo del SUTE ante el recorte de subsidios nacionales para docentes

Luego de los feriados por Carnaval, el gobierno nacional llegó recargado: este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Estado dejará de enviar el Fondo Nacional de Incentivo Docente y recordó que "el salario docente depende de los gobernadores". Frente a esta situación, desde el SUTE remarcaron a Sitio Andino que los maestros están preocupados porque "no les alcanza" y porque "hubo otros subsidios que tampoco fueron enviados".

"Le llamamos la atención al Gobierno de Javier Milei para que convoque a paritarias y resuelva este conflicto, y también a los gobiernos provinciales para que hagan lo mismo, sino peligra el inicio de clases", advirtió la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, en una conferencia de prensa.

De la misma manera, Sedano aseguró que "desde septiembre y noviembre que no se perciben aumentos", en un contexto en el que la inflación es cada vez más grande y que hoy llegó a casi 20% en Mendoza.

En concreto, la representante del SUTE remarcó son varios los fondos nacionales que no fueron enviados: "El FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), Fondos de Infraestructura y los Comedores escolares".

"No hemos tenido una sola paritaria para definir qué va a pasar con el piso docente. No les importan los trabajadores ni los chicos que van a clases. Hoy los niños que hacen jornada de 7 horas y media hicieron solo cuatro horas porque nos dijeron desde el gobierno que desde Nación no depositaron el dinero para el Comedor", dijo Sedano.

Subsidio: esto representa el Incentivo Docente en Mendoza

La Secretaria General del gremio explicó a Sitio Andino que resulta muy complejo poder establecer un porcentaje aproximado en el bono de sueldo docente ya que depende de la cantidad de cargos y horas que realice el trabajador. Sin embargo, puntualizó que el incentivo docente por cada cargo ronda los $16.500.

Y agregó: " Hoy recorría escuelas y lo que más sentimos es preocupación, porque es dinero con el que contamos para pagar cosas, para alimentos. Realmente nos preocupa porque no vemos salida".

Por su parte, desde la cartera de Educación provincial aseguraron a este diario que " hasta el momento no tienen nada oficial, solo el anuncio del vocero presidencial". De esta manera, se espera alguna confirmación por parte de la Secretaría de Educación de la Nación, a cargo de Carlos Torrendell.

En Mendoza, el FONID representa un poco más de dos mil millones de pesos por mes ($2.000 millones). Si bien desde Nación no enviarán los fondos correspondientes al mes de febrero, el Gobierno provincial cubriría los mismos. Resta conocer qué sucederá el próximo mes.

