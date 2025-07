Javier Milei cargó contra los gobernadores y los acusó de querer "destruir al gobierno nacional"

El presidente, Javier Milei , cargó duro contra los gobernadores y los acusó de querer "destruir al gobierno nacional " . Lo hizo horas después de suspender su viaje a Tucumán por problemas climáticos, pero también por la escasez de convocatoria, sumado a la falta de respaldo en el Congreso. “La intención de ellos es romper todo, no les importan los argentinos” , completó.

En línea los acusó de ser “todos del partido del Estado”. “A ellos no les importa si los argentinos van a estar mejor o peor. A ellos les importa el poder y la de ellos. Este modelo prueba que ellos son parte del problema, no de la solución”, lanzó en declaraciones a El Observador.

Milei sostuvo que “todas las aberraciones que están tratando de hacer son dos puntos y medio del PBI” y agregó: "Hay una perversión enorme por parte de algunos gobernadores, así como nosotros bajamos impuestos, ellos lo suben. Mientras que hacemos un esfuerzo enorme para bajar impuestos y devolver el dinero, se lo apropian. Hay una clara intención de romper todo el tiempo".

Javier Milei y el viaje cancelado a Tucumán, clima adverso en el Congreso

Al hablar del viaje cancelado, aseguró que su plan era "hacer la ceremonia histórica en la Casa de Tucumán", pero, a raíz de las condiciones climáticas, la recomendación fue "que no se viajara", a la vez que dijo que "no estaban garantizadas las condiciones para volver" a Buenos Aires y dijo que "las especulaciones" lo tienen "sin cuidado".

"Nuestro plan era hacer la ceremonia histórica en la Casa de Tucumán y el plan se mantuvo hasta las 17. Estaba en Olivos y no se veía nada, era como estar dentro de una nube, y la situación era compleja. Había muchísimos vuelos que estaban cancelados y ya la recomendación era que no se viajara. Era un peligro. Lo más complejo era que no estaban garantizadas las condiciones para volver", señaló el mandatario.

Asimismo, añadió: "Hacia el mediodía daba la sensación de que había calmado, entonces volvimos con la idea y después volvió a ponerse todo que era una nube, no se veía a un metro. Era una cuestión de riesgo enorme. La recomendación era que bajo ningún punto de vista me hicieran viajar".

"Después, el resto de las especulaciones me tienen sin cuidado, de hecho lo estiramos hasta último momento. Si pretenden que para hacer una crítica que me suba a un avión y corra riesgo de vida, era bastante imprudente y eso es lo que las fuerzas determinaron, que no era apropiado", dijo.

Javier Milei habló del caso de las valijas: “No hay ninguna irregularidad”

El presidente Javier Milei habló por primera vez en público del caso de las valijas que llegaron a la Argentina en un vuelo privado en febrero y cuyo contenido no habría sido controlado por las autoridades de acuerdo a las sospechas de dos fiscales.

Para el jefe de Estado, la denuncia es un “vuelto” por las reformas que impulsó como Presidente y la calificó como una “pelotudez grande como una casa”. “Hacen un collage de fotos para tratar de generar una historia falsa”, prosiguió.

image.png

El “collage” al que refiere Milei son imágenes que forman parte del dictamen que presentaron los fiscales para pedir medidas de investigación sobre la cuestión y fueron difundidas por diversos medios de comunicación.

Consultado por el periodista Luis Majul en El Observador por la polémica, el Presidente negó que hubieran existido irregularidades en los controles realizados a un vuelo privado que aterrizó en Aeroparque el 26 de febrero pasado. “No hay ninguna irregularidad, buscar una irregularidad es un disparate”, aseguró el jefe de Estado.

El viaje que es investigado por la Justicia llegó proveniente de Fort Lauderdale (Florida, EEUU) y fue realizado por un Bombardier Global 5000 matrícula N18RU, propiedad de la compañía OCP Tech, cuyo dueño es el empresario argentino Leonardo Scatturice.

Los fiscales Claudio Navas y Sergio Rodríguez presentaron un dictamen en el que señalan que las autoridades aeroportuarias no revisaron el equipaje de la única pasajera que viajaba en la operación y de los tripulantes.

“El criterio es que vos sos inocente hasta que se demuestra lo contrario. Esto es un tema no menor. En rigor, los controles en Aduana son discrecionales y arbitrarios: los determina el agente de Aduana”, explicó Milei.