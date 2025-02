Javier Milei asegura que se siente "tranquilo" tras el escándalo cripto

El escándalo por la promoción de una criptomoneda cuyo valor se desplomó en pocas horas ha dado de qué hablar en todo el mundo. En el foco de la escena se encuentra Javier Milei, quien ha sido acusado de participar en una supuesta estafa y asociación ilícita e incluso fue motivo de una nota en The New York Times. No obstante, el mandatario le aseguró a un periodista que se siente "tranquilo" porque “obró de buena fe”.