Javier Milei anunció la baja en las retenciones de la soja, carne y el maíz

El libertario aclaró que la nueva medida “incluye también las rebajas transitorias que anunciamos sobre trigo y cebada, que también serán permanentes” mientras “yo esté en el gobierno”.

#ANUNCIO | “Las retenciones se reducirán”, dijo Milei ( @javiermilei ) y explicó que “Serán permanentes y no tendrán vuelta atrás mientras yo esté en el Gobierno”, dijo. pic.twitter.com/C7T4y7s3Cv

“Eliminar las retenciones es una obsesión para nuestra gestión, y hemos dado muchos avances en esa dirección. Ya eliminamos las retenciones a las economías regionales, al sector lácteo, a la carne porcina y algunos segmentos de carne vacuna. Todo esto es posible únicamente gracias al superávit fiscal que hemos conseguido, al cual cuidamos como agua en el desierto ante los embates sistemáticos de la casta política", afirmó el mandatario.

Por ello, afirmó que potenciará ese superávit "por el crecimiento natural de la economía". “Entendemos que la baja de retenciones, aparte de beneficiar al campo, potenciará a toda la economía del interior del país, que de forma más directa o indirecta, le provee servicios a los productores agrarios. Desde veterinarios y laboratorios, o ingenieros y desarrolladores de semillas, a playeros, estaciones de servicio, desde gomeros a almaceneros. Sea un piloto de dron o un constructor de silo, todos se benefician de que la rentabilidad del sector privado se queda en el sector privado”, sentenció.

Días previos, el propio Milei habló sobre el tema con los referentes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace. Allí, el jefe de Estado les dijo que "tenía en la mira" una eliminación definitiva de las retenciones a los granos durante su mandato, pero no sería en el corto plazo.

El mandatario asistió junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quienes ingresaron a bordo de una camioneta por el centro del predio.

