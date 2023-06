Janina Ortiz habló por primera vez tras el ataque que sufrió

"Se ha cuestionado mi estado de salud, hasta se trató de influenciar que no había pasado el hecho y de minimizarlo. Gracias a Dios tuve una muy buena recuperación", señaló Ortiz.

La dirigenta sosotuvo que existe un "clima de hostigamiento mediático y político " y aseguró que hubo situaciones previas que fueron una advertencia de lo que podía ocurrir. "Cuando allanaron la Municipalidad de Las Heras, de una manera desproporcionada, se golpeó a Gustavo Rodríguez, el subsecretario de Modernización. El día después de lo que a mi me pasó, entraron a la casa de la mamá de la concejal Cecilia Pérez, la tomaron por el cuello y la apuntaron con un arma para que Cecilia retirara la denuncia por sobornos", relató.

Conferencia Janina Ortiz.JPG Janina Ortiz, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, contó cómo fue el ataque. Foto: Yemel Fil

Cómo fue el ataque a Janina Ortiz

Por otra parte, Ortiz describió cómo fue el ataque. "Nos habíamos juntado con Priscila (Maturano) y Mayra (Farías) para pasar en limpio algunos datos de la campaña, para poder agilizar unos datos para un trabajo que estábamos haciendo. Nos íbamos a quedar tarde en mi casa, yo no estoy casi nunca y no tenía víveres y fuimos a comprar", señaló.

"El atacante me dijo muchas cosas. Las que yo recuerdo cuando lo tuve encima mio fue que cerrara la boca, que me callara, que cerrara las redes y que retirara la denuncia contra (Francisco) Lo Presti", expresó la funcionaria.

Asimismo, cuestionó la difusión de datos privados a través de los medios de comunicación. "¿Quién nos cuida si soy una mujer que está siendo amenazada?. Filmaron mi casa y dieron la dirección de mi casa. Yo no sé quién me atacó, si fue un loco, un fanático o un mandado, pero hay que ser responsable. Lo que veo por parte de la Justicia es que hay total impunidad. Yo no sé quién fue, pero sí responsabilizo al clima de impunidad que se vivió, gestionado desde esferas más altas", cerró.