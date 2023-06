"Cornejo me dijo que el presidente del Concejo Deliberante (Martín Bustos) era un don nadie", sostiene @mdanielorozco @sitioandinomza pic.twitter.com/BGrmA0xh8s

"Hace sesenta días, Alfredo Cornejo puso a Orozco como ejemplo y era el mejor intendente desde la vuelta de la democracia. Pero cometió el pecado de querer funcionar de manera libre, correrse de ese esquema de asfixia y a partir de ahí empezó a padecer, con las complicidades que mencioné, todo lo que hemos visto", agregó.

Conferencia union mendocina, de marchi, orozco.jpg De Marchi y Orozco cargaron contra Cornejo por el ataque a Janina Ortiz. Foto: Yemel Fil

De Marchi aseguró que la situación "no es un tema de la política" e indicó que "cuando estos sistema se instalan en una sociedad, no se sabe cuándo terminan".

"Esa no es la Justicia que yo quiero, señor Cornejo", dijo @mdanielorozco entre lágrimas

Por su parte Orozco, visiblemente afectado, contó que nadie lo llamó del Ejecutivo para solidarizarse y se refirió a una conversación que tuvo con Cornejo. "Lo único que necesito es que me midas con la misma vara que mediste al de Guaymallén y al de Godoy Cruz. Dijo que el presidente del Concejo Deliberante (Martín Bustos) era un don nadie. Eso no lo puede decir él, lo tiene que decir la gente", detalló.

" Me dijo 'vas a a aparecer como Lobos. Te voy a hacer pasear por todas las escalinatas del Poder Judicial'. Esa no es la Justicia que yo quiero, señor Cornejo. No quiero esa seguridad", remarcó.