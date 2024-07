Intento de Golpe de Estado: Bolivia convocó al embajador argentino

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/jmkarg/status/1807825371867631715&partner=&hide_thread=false Ahora: el gobierno de Luis Arce llama a consultas a su embajador en Argentina, Ramiro Tapia. Además convoca al embajador arg en La Paz para expresar "el enérgico rechazo por las declaraciones vertidas" por el gobierno de Milei. Lo anuncia Maria Nela Prada, canciller interina pic.twitter.com/mjMD7EiYcB — Juan Manuel Karg (@jmkarg) July 1, 2024

Por su parte, en un tardío posteo, la Canciller argentina Diana Mondino remarcó: "Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia".