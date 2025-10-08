Intento de asesinato de Cristina Kirchner: prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

La Justicia condenó este miércoles a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner . Además, condenó a Brenda Uliarte como partícipe necesaria de tentativa de homicidio agravado a 8 años .

El Tribunal Oral Federal 6, a su vez, absolvió a Nicolás Carrizo , sindicado como “jefe de los copitos”. La querella y la fiscal de juicio, Gabriel Baigún , habían retirado la acusación en su contra luego de probarse durante el debate que no tuvo ninguna participación en el hecho. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 9 de diciembre.

El 1 de septiembre de 2022, Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, mientras que Uliarte se encontraba en la misma zona.

La Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión y le impuso una pena única de 14 años al unificarla con una condena anterior. Brenda Uliarte , su exnovia, fue declarada partícipe necesaria del plan y sentenciada a 8 años de prisión.

La palabra de los condenados

El TOF N° 6 permitió a los acusados dar sus “últimas palabras” antes del veredicto. Sabag Montiel lo hizo primero e intentó trazar un paralelismo entre su caso y la muerte del fiscal Alberto Nisman. La presidenta del Tribunal, Sabrina Namer, lo interrumpió para advertirlo y le pidió que se enfoque en lo que ocurrió en el juicio. Sugirió que quieren matarlo y que “le quieren tirar el muerto” al diputado del PRO Gerardo Milman, quien fue investigado por su presunta vinculación con la planificación del atentado. “Me parece una bajeza total cómo lo incriminaron”, se quejó Sabag.

También teorizó que el presidente de Brasil, Lula Da Silva, le pidió personalmente a Cristina Kirchner durante su último encuentro en San José 1111 “que se encargue” de garantizar una supuesta extradición que pretendería el país vecino, donde nació Sabag.

Brenda Uliarte, por su parte, no hizo uso de sus últimas palabras. Pasó la última audiencia aislada del resto, cercada por un perímetro de agentes del Servicio Penitenciario Federal que evitaron cualquier contacto con otras personas.

El caso

El intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner ocurrió el 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre identificado como Fernando André Sabag Montiel apuntó con un arma de fuego a pocos centímetros de su rostro mientras ella saludaba a simpatizantes frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

El ataque se produjo en medio de una concentración de militantes que se habían reunido para apoyar a la entonces vicepresidenta, tras el pedido de condena en su contra en la causa “Vialidad”. En ese contexto, Sabag Montiel se acercó entre la multitud y gatilló un arma Bersa calibre 32 a la altura de la cabeza. El disparo no se concretó porque el arma, que tenía cinco balas en el cargador, falló al momento de accionar.

Sabag Montiel fue detenido de inmediato por efectivos de la Policía Federal y por militantes que estaban en el lugar. Días después también fue arrestada su entonces pareja, Brenda Uliarte, señalada como coautora del atentado, junto a un grupo de allegados conocido como “la banda de los copitos”, que vendía algodón de azúcar en la vía pública y que habría planificado el ataque.

La causa judicial quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo. Ambos procesaron a Sabag Montiel y a Uliarte como autores del intento de homicidio calificado, y a Nicolás Gabriel Carrizo, considerado jefe del grupo, como partícipe secundario.

En julio de 2024, el Tribunal Oral Federal N°6 inició el juicio oral por el atentado. Durante las audiencias, se presentaron imágenes, mensajes y testimonios que confirmaron la planificación previa del ataque.

Fuente: NA e Infobae.