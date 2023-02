Inflación: ¿ la política más importante que la economía?

Carlos Heller que suele ser bastante franco en sus análisis y sin pelos en la lengua decía hace unos días que “En la Argentina ha llegado una situación donde pareciera que la inflación es un fenómeno meteorológico, independiente de las causas que lo generan. Históricamente nos decían que era porque había alto salarios y ahora vemos que los salarios vienen corriendo de atrás y les cuesta alcanzar a la inflación. Así que la inflación no la producen los salarios.

Alguna vez nos dijeron que era el tipo de cambio. Ahora vemos que el tipo de cambio viene de atrás. Es decir, se viene ajustando para recuperar para que no se pierda competitividad con el tipo de cambio de la inflación, así que tampoco es el tipo de cambio.

Después que eran las tarifas, resulta que las tarifas vienen de atrás. No son las tarifas. Y por último el gran caballito de batalla “ lo que produce la inflación es la emisión monetaria”, y resulta que en el año 2022 la emisión monetaria vino de atrás, fue mucho menor que la inflación porque la Argentina reemplazó parte de los recursos necesarios para cubrir el déficit fiscal, con endeudamiento en pesos muy por encima de los vencimientos, lo que le permitió tener que emitir menos.

Entonces, no fue tipo de cambio, no fueron salarios, no fueron tarifas y no fue emisión. Y sin embargo tenemos noventa y tantos por ciento de inflación en el año. Entonces, ¿qué lo genera, qué te queda?” se pregunta el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

Inflacion y precios 1930238w620 - 249465 Los alimentos volvieron a estar por arriba del promedio de la Inflación.

Y la respuesta es un item que ya hemos planteado en estos espacios y tiene un alto condimento político; la puja distributiva. Dice el diputado y presidente del Banco Credicoop “creció la torta y hay una pelea por las porciones. Factor uno. Y factor dos: instalación de incertidumbre que en algunos casos es especulación de los que la instalan, y en otros casos es defensa, los que están en el medio y que “por las dudas” aumentan con la justificación de “Cómo hago cuando tenga que reponer. Y si devalúan cómo hago. Y si cuando tengo que reponer, el proveedor me aumenta”. Y todo esto te lo instalan las consultoras con los pronósticos que siempre van en contra de lo que son los pronósticos oficiales”.

Aquí también hay un dato político, es incomprensible que el Banco Central siga convalidando el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado). Unas 30 consultoras que opinan y, según el propio ranking que arma el Centra,l se caracterizan por no “acertar” nunca. Desarticular el REM es pura política, sería una medida para dejar a los agoreros pedaleando en el aire. El Central convalida a sus propios enemigos, una estrategia inentendible y solo acorde con la pasión por dispararse a los pies que tiene está gestión.

Pasa lo mismo con los acuerdos de precios o el cumplimiento de las leyes de consumidores o defensa de la competencia, las decisiones son políticas, decidir de qué lado del mostrador se quiere jugar.

La política comienza a tomar una participación relevante ya que se está transformando en el único camino para demostrar poder y frenar o arbitrar el escenario en el cual se disputa no solo el futuro económico sino el político.