Hebe Casado, más mileísta que nunca: lejos del acto del PRO, participó de un evento libertario

Acompañé a los presidentes departamentales del PRO en Mendoza en una foto conjunta para visibilizar algo que venimos denunciando hace tiempo: no somos convocados a las decisiones partidarias y exigimos que se respete la institucionalidad.



El partido continúa funcionando como si… pic.twitter.com/RG3ZRTQX0R — Hebe Casado (@hebesil) April 11, 2025

La respuesta del propio Macri fue contundente. “Lo que dijo la vicegobernadora no lo escuché, pero me parece que no me perdí nada”, disparó en conferencia de prensa.