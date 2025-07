Guillermo Francos puso paños fríos en el conflicto entre el Gobierno nacional y los gobernadores

“ No todos son lo mismo, hay algunos que se dedican a gastar y otros que son más austeros en la administración de los recursos públicos”, dijo el funcionario en diálogo con Radio Mitre. “ No creo que esté todo roto (como expresó Milei), creo que hay posibilidad de conversar ; de hecho, conversamos permanentemente con los gobernadores y con algunos vamos a tener acuerdos electorales”, afirmó.

Estas declaraciones surgieron luego de que el Presidente dijera el jueves, a última hora de la tarde, desde la Bolsa de Comercio, que no hay posibilidad de un consenso . Sin mencionar a nadie directamente, deslizó que le habían clavado “un puñal por la espalda” .

Previo a la sesión, los gobernadores que integraron Juntos por el Cambio, como el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo , Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (CABA), se reunieron para bajarle línea a sus senadores.

De los tres representantes de Mendoza, solo una estuvo presente a la hora de la votación, la peronista Anabel Fernández Sagasti. Ello se debe a que los dos radicales, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, se encontraban ausentes.

Al respecto, Francos comentó: “Fue una jornada muy, muy particular. Nosotros varias veces estuvimos explicando cuál era el costo que tenían las reformas y pensamos que iba a tener otro resultado nuestra presión. Se acerca el periodo electoral y quieren (los gobernadores) tener más recursos para enfrentar las elecciones con más disponibilidad”.

Victoria Villarruel, Senado de la Nación Argentina 10-07-25 (02) Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

A su vez, confirmó que el Gobierno buscará desactivar los proyectos que deben ser ratificados por Diputados, como el giro automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la administración nacional retiene, y la modificación de la lógica del impuesto a los combustibles para redistribuirlos.

“Nosotros trataremos de que no se aprueben, de explicar por qué no son viables y confiamos en poder convencer a los diputados por lo menos a 1/3 de los diputados o 1/3 de los senadores para que no la ratifiquen, como ya lo hemos hecho en oportunidades anteriores”.

Sobre los proyectos referidos a las jubilaciones y la discapacidad, dijo que “no tienen indicado cómo se financian” y que “eso no es legal”. “Estudiaremos los antecedentes sobre cómo se originaron esas leyes y, si corresponde, plantear otras objeciones”, como la vía judicial”, agregó.

Francos evitó referirse a la situación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, señalada por el Ejecutivo, y las críticas cruzadas con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien denunció un "golpe institucional" por su accionar en el Congreso.

Fuente: Infobae.