Gobernadores contra Milei: "Tiraron a todo el interior al fondo del mar"

"Esto de sacarle el incentivo a todos los docentes de la Argentina me parece una barbaridad. Todos estamos reestructurando el gasto, pero no se puede achicar la educación", inició Llaryora en diálogo televisivo. "Esto de sacarle el incentivo a todos los docentes de la Argentina me parece una barbaridad. Todos estamos reestructurando el gasto, pero no se puede achicar la educación", inició Llaryora en diálogo televisivo.