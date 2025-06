General Alvear desmiente una deuda millonaria en la lucha antigranizo y denuncia una operación política

“Ese documento habla de $1.500 millones de aporte de Alvear. Esos datos no son ciertos. Imagínense que si nosotros tuviéramos que hacernos eco de la veracidad de esa información, estamos hablando de que nos están sobrando $1.000 millones”, explicó el director de Agricultura de la comuna, Agustín Anzorena.

Anzorena repasó el origen del fideicomiso, conformado por un aporte provincial de $1.800 millones ya transferidos, y compromisos de San Rafael por $1.060 y de General Alvear por 530 millones. “General Alvear lleva aportados 457 millones. Siempre tratamos de ser cautelosos con este tema tan sensible. Pero esta semana el sector opositor no cumplió con eso. Se ha metido a la política con mentiras ”, expresó.

“Son tan burdas las mentiras que reclaman que General Alvear debe $590 millones, cuando en un principio se debía aportar $530 millones. Aclararle a la ciudadanía que General Alvear siempre fue el que tomó la iniciativa para sostener el sistema”, sostuvo Anzorena.

Cuestionamientos a San Rafael

El funcionario municipal apuntó contra la falta de compromiso del municipio vecino: “San Rafael siempre fue un lastre, nunca quiso. Les tuvo que caer granizo en Monte Comán para que activaran. San Rafael tiene que aportar $1.060 millones, y lleva aportados $887 millones. Está debiendo casi cuatro veces más de lo que debe General Alvear”, sostuvo.

"Es una operación que sale de San Rafael. No sé si de la Intendencia, pero sí de algún sector político”, disparó.

En cuanto a la situación financiera concreta, el secretario de Hacienda, Jorge De Nardi, aseguró que "la comuna está al día" y que solo resta cancelar la última cuota del fideicomiso: “Estamos dentro de los plazos legales. El municipio va a pagar en tiempo y forma, como siempre ha hecho con todas sus deudas ”.

Desde un enfoque técnico, De Nardi detalló: "Los aportes que hemos hecho al pago del fideicomiso provienen del espacio de uso aéreo por $257.112.827 y de recursos propios por $200.706.428, lo que hace un total de $457.819.256”. También precisó que lo recaudado por los vecinos a través de las cooperativas Cecsagal y Cospac no alcanza para cubrir el compromiso inicial: “Desde Cecsagal se han recibido $215.644.827 y desde Cospac, $41.468.000”.

“La otra parte viene de aportes genuinos de la Municipalidad. Con el aporte del uso de espacio aéreo no vamos a cubrir los $530 millones, ya lo sabíamos. Pero lo importante es que se está cumpliendo. No hay deuda vencida, no hay incumplimientos”, explicó.

El sistema de lucha antigranizo, operado mediante una licitación pública, finalizó su operación el 11 de abril de este año. Para las autoridades, el foco debería estar puesto en el futuro. “Lo que peligra es cómo vamos a trabajar de acá en adelante con un municipio al que sinceramente lo único que le importa son las chicanas políticas”, advirtió Anzorena.